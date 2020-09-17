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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18
Re: ТАСКОМБАНК
Мне тоже. И 3х лет не прошло.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:49
Re: ТАСКОМБАНК
Тоже приподняли лимит на б5. В третий раз за два года. Наконец-то стало 10+
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:35
Подняли с 1000 до 3000.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:43
прийшов пуш-смс ???
чи зміна ліміту без інформувань?
мені півроку тому підняли і поки глухо
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:51
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