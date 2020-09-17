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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:12
Подняли кредитный лимит по Б5 с 3000 до 4500.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18
Ferlakur написав:Подняли кредитный лимит по Б5 с 3000 до 4500.
Мне тоже. И 3х лет не прошло.
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lel
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:49
Тоже приподняли лимит на б5. В третий раз за два года. Наконец-то стало 10+
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:09
А мне не дала!
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rollo
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:33
Второй раз за 1.5 года подняли лимит по Б5 на 20%. По Вике глухо.
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Prospero
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:35
Подняли с 1000 до 3000.
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Monk23
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:43
прийшов пуш-смс ???
чи зміна ліміту без інформувань?
мені півроку тому підняли і поки глухо
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stas_rst
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:51
stas_rst написав:
прийшов пуш-смс ???
чи зміна ліміту без інформувань?
мені півроку тому підняли і поки глухо
Пришло сообщение в Viber.
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Monk23
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:30
и мне подняли +8к, не просил. случайно увидел в приложении, в обед пришло сообщение в вайбер
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ukrmvs
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