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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3531353235333534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:12

Подняли кредитный лимит по Б5 с 3000 до 4500.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3474
З нами з: 14.10.08
Подякував: 203 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:Подняли кредитный лимит по Б5 с 3000 до 4500.
Мне тоже. И 3х лет не прошло.
lel
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:49

Re: ТАСКОМБАНК

Тоже приподняли лимит на б5. В третий раз за два года. Наконец-то стало 10+
dr_morgenstern
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Повідомлень: 102
З нами з: 22.06.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:09

А мне не дала! :|
rollo
 
Повідомлень: 940
З нами з: 20.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:33

Второй раз за 1.5 года подняли лимит по Б5 на 20%. По Вике глухо.
Prospero
 
Повідомлень: 23
З нами з: 20.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:35

Подняли с 1000 до 3000.
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Monk23
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Повідомлень: 125
З нами з: 11.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:43

прийшов пуш-смс ???
чи зміна ліміту без інформувань?
мені півроку тому підняли і поки глухо
stas_rst
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Повідомлень: 819
З нами з: 27.02.19
Подякував: 289 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:51

  stas_rst написав:прийшов пуш-смс ???
чи зміна ліміту без інформувань?
мені півроку тому підняли і поки глухо

Пришло сообщение в Viber.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлень: 125
З нами з: 11.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:30

и мне подняли +8к, не просил. случайно увидел в приложении, в обед пришло сообщение в вайбер
ukrmvs
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Повідомлень: 112
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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