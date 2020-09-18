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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:13
Ромасик написав:
По Б5 подняли на 20%, а по пудре нет, у которой маленький лимит и не хватает постоянно.
Відкрийте Пудру-допку до тієї В5 на, якій підняли ліміт.
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KVV
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:13
Добрый день. Кто знает, по карте Б5 виномаркеты идут с кешбеком?
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_PORT_UA
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:55
_PORT_UA написав:
Добрый день. Кто знает, по карте Б5 виномаркеты идут с кешбеком?
Там всё с кэшбеком, кроме нескольких обычных исключений, к которым указанное ну никак не относится.
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Vorlon
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