Відкрийте Пудру-допку до тієї В5 на, якій підняли ліміт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:13
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:13
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Кто знает, по карте Б5 виномаркеты идут с кешбеком?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:55
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