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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3532353335343535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:13

  Ромасик написав:По Б5 подняли на 20%, а по пудре нет, у которой маленький лимит и не хватает постоянно.

Відкрийте Пудру-допку до тієї В5 на, якій підняли ліміт.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:13

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Кто знает, по карте Б5 виномаркеты идут с кешбеком?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 546
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:55

  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто знает, по карте Б5 виномаркеты идут с кешбеком?

Там всё с кэшбеком, кроме нескольких обычных исключений, к которым указанное ну никак не относится.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:44

_PORT_UA так, вчора дали 1%
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:42

Re: ТАСКОМБАНК+СЕП на Ощадний

Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:21

  maxprofit написав:Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?

Да, можно.
tmp01
 
Повідомлень: 871
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:21

  maxprofit написав:Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?

Звичайно з комiсом
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:36

  maxprofit написав:Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?


1% от суммы, минимум 15 гривен

https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshchadnyi_20012020.pdf
Amid
 
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