ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:13
Ромасик написав:
По Б5 подняли на 20%, а по пудре нет, у которой маленький лимит и не хватает постоянно.
Відкрийте Пудру-допку до тієї В5 на, якій підняли ліміт.
KVV
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:13
Добрый день. Кто знает, по карте Б5 виномаркеты идут с кешбеком?
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_PORT_UA
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:55
_PORT_UA написав:
Добрый день. Кто знает, по карте Б5 виномаркеты идут с кешбеком?
Там всё с кэшбеком, кроме нескольких обычных исключений, к которым указанное ну никак не относится.
Vorlon
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Додано: Суб 19 вер, 2020 19:44
_PORT_UA так, вчора дали 1%
KVV
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Додано: Нед 20 вер, 2020 13:42
Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?
maxprofit
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:21
maxprofit написав:
Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?
Да, можно.
tmp01
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:21
maxprofit написав:
Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?
Звичайно з комiсом
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:36
maxprofit написав:
Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?
1% от суммы, минимум 15 гривен
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshchadnyi_20012020.pdf
Amid
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