Відкрийте Пудру-допку до тієї В5 на, якій підняли ліміт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:13
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:13
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Кто знает, по карте Б5 виномаркеты идут с кешбеком?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:55
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:42
Re: ТАСКОМБАНК+СЕП на Ощадний
Колеги, а Ощадний заСЕПіти можна взагалі? Без комісії буде з боку ТАСі?
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:21
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:21
Звичайно з комiсом
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:36
1% от суммы, минимум 15 гривен
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:32
Re: ТАСКОМБАНК
Как сильно можно верить Тас2Ю о требуемой сумме погащения, чтобы остаться в грейс периоде?
Пишет 0, оплата за кредитные была 30 августа (Вс), 31 - понедельник. Клацая на оплату пишет, что проводка тоже 30-го в ту же мину - то есть брешет как минимум об этом.
Выписку в мобильном Тас2Ю не нашел как сделать, сам давно не пользовался Б5 - это не себе узнать надо.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:36
Верить можно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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