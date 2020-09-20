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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:05
Slx написав:
Пишет 0, оплата за кредитные была 30 августа (Вс), 31 - понедельник. Клацая на оплату пишет, что проводка тоже 30-го в ту же мину - то есть брешет как минимум об этом.
Оплати Вікою навіть за 29.08. пройшли вже вереснем і гасити ці трати треба буде в жовтні.
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