Оплати Вікою навіть за 29.08. пройшли вже вереснем і гасити ці трати треба буде в жовтні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:05
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:26
Re: ТАСКОМБАНК
Пробую погасить Б5 жены со своей Б5 с нулевым лимитом в ее приложении ТАС2У но деньги не снимаются и не зачисляются. Поддержка говорит что не видит даже попыток проведения операции. Раньше всегда так ее карту гасил. Задал им вопрос , что уже 2 недели без карты по их милости. Получил ответ у вас есть возможность получить в отделении не именную карту (бесплатно) пока изготавливается именная и пользоваться ей
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:47
допка пудра в такому разі коштує 200 грн?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:07
Доброго дня.
Для того, щоб перевірити причину неуспішної операції надайте, будь ласка, Ваше ПIП, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:24
TASCOMBANK, а
18/09 пригласил "друга".
Звонка не было и нет до сиз пор.
"Друг" получил карту (без кредлимита, если это важно), и с 18.09 уже проводит траты.
Кешбек 50грн по рефералке ждать или нет?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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