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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3533353435353536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:05

  Slx написав:Пишет 0, оплата за кредитные была 30 августа (Вс), 31 - понедельник. Клацая на оплату пишет, что проводка тоже 30-го в ту же мину - то есть брешет как минимум об этом.

Оплати Вікою навіть за 29.08. пройшли вже вереснем і гасити ці трати треба буде в жовтні.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:26

Re: ТАСКОМБАНК

Пробую погасить Б5 жены со своей Б5 с нулевым лимитом в ее приложении ТАС2У но деньги не снимаются и не зачисляются. Поддержка говорит что не видит даже попыток проведения операции. Раньше всегда так ее карту гасил. Задал им вопрос , что уже 2 недели без карты по их милости. Получил ответ у вас есть возможность получить в отделении не именную карту (бесплатно) пока изготавливается именная и пользоваться ей
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:47

  KVV написав:
  Ромасик написав:По Б5 подняли на 20%, а по пудре нет, у которой маленький лимит и не хватает постоянно.

Відкрийте Пудру-допку до тієї В5 на, якій підняли ліміт.

допка пудра в такому разі коштує 200 грн?
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:07

Доброго дня.
Для того, щоб перевірити причину неуспішної операції надайте, будь ласка, Ваше ПIП, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:24

TASCOMBANK, а https://friend.tascombank.ua/ работает?
18/09 пригласил "друга".
Звонка не было и нет до сиз пор.
"Друг" получил карту (без кредлимита, если это важно), и с 18.09 уже проводит траты.

Кешбек 50грн по рефералке ждать или нет?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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