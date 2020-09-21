Ответил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:19
Ответил
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:32
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, это правда? Через поддержку можно же подать заявку на увеличение кредитного лимита?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:36
MASolomko
Доброго дня.
Повідомляємо, що подати заявку на зміну кредитного ліміту у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), якщо бажана сума до 30 000 грн.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:47
Re: ТАСКОМБАНК
напомните пожалуйста
наложенный платеж в отделении Новой Почты
и Б5 (с кредитного лимита) как стыкуются? идут как обычная оплата или как "перевод"? и кэшбек соответственно как?
спасибо.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:52
Alex2007
Доброго дня.
Як буде відбуватись оплата з карти залежить від налаштувань терміналу.
Зазвичай оплата здійснюється, як р2р переказ.
В такому випадку при розрахунку кредитною картою "Велика п'ятірка" за рахунок кредитних коштів буде списана комісія в розмірі 4,9%+15 грн.
Кешбек за даний вид операції не передбачений.
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