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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3534353535363537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:19

  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Для того, щоб перевірити інформацію надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та номер мобільного телефону, ПІБ запрошеного друга в особисті повідомлення.

Ответил
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:32

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, это правда? Через поддержку можно же подать заявку на увеличение кредитного лимита?
  ol_zy написав:вроде сейчас горячка принимает заявки на увеличение кред. лимита по Б5, во всяком случае манагер при мне в отделении кому-то по телефону так советовал...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:36

MASolomko
Доброго дня.

Повідомляємо, що подати заявку на зміну кредитного ліміту у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), якщо бажана сума до 30 000 грн.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:47

Re: ТАСКОМБАНК

напомните пожалуйста
наложенный платеж в отделении Новой Почты
и Б5 (с кредитного лимита) как стыкуются? идут как обычная оплата или как "перевод"? и кэшбек соответственно как?

спасибо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:52

Alex2007

Доброго дня.
Як буде відбуватись оплата з карти залежить від налаштувань терміналу.
Зазвичай оплата здійснюється, як р2р переказ.
В такому випадку при розрахунку кредитною картою "Велика п'ятірка" за рахунок кредитних коштів буде списана комісія в розмірі 4,9%+15 грн.
Кешбек за даний вид операції не передбачений.
TASCOMBANK
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