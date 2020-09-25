ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:13
Boundless написав:
Я в июле перевыпустил карту без проблем
Это хорошая новость. Раньше офпред писал [
1
] что "Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка" хотя никакой конечной конкретной даты все же не объявляли вроде. Будем надеяться, что ещё поработает пакет.
Esq
Повідомлень: 1530
З нами з: 18.08.06
Подякував: 485 раз.
Подякували: 211 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:35
Boundless написав:Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2458
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:37
anis написав: Boundless написав:Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
.......
Boundless
Повідомлень: 1862
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:38
Boundless написав: anis написав: Boundless написав:Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
Почему единственный? Через депо на КДВ
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2458
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:39
Esq написав: Boundless написав:
Я в июле перевыпустил карту без проблем
Это хорошая новость. Раньше офпред писал [
1
] что "Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка" хотя никакой конечной конкретной даты все же не объявляли вроде. Будем надеяться, что ещё поработает пакет.
Це не новина...новина хто перевипускав в вересні року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34497
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1728 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:42
anis написав: Boundless написав: anis написав:[quote="Boundless"]Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
Почему единственный? Через депо на КДВ[/quote]А сколько минимально они на депо должны помариноваться?
.......
Boundless
Повідомлень: 1862
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:43
Boundless написав: anis написав: Boundless написав:[quote="anis"][quote="Boundless"]Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
Почему единственный? Через депо на КДВ[/quote]А сколько минимально они на депо должны помариноваться?[/quote]1 мес
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2458
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:48
Boundless написав: anis написав: Boundless написав:Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
Ви-то маєте про стежки знати...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4820
З нами з: 18.08.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 590 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:53
Читав у темі, що при оплаті з В5 за свої "магазинний" кешбек зменшується з 2% до 1%. А що відбувається з кешбеком інших категорій, там де за кредитні дають 1% - він залишається на рівні 1% чи також знижується?
Rebel
Повідомлень: 127
З нами з: 08.12.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:59
Rebel написав:
Читав у темі, що при оплаті з В5 за свої "магазинний" кешбек зменшується з 2% до 1%. А що відбувається з кешбеком інших категорій, там де за кредитні дають 1% - він залишається на рівні 1% чи також знижується?
Просто КБ за кредитные отличается от КБ за свои
Просто неспеша почитайте эту агитку, обращая внимание на все *
https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
или вот собственно Программа КБ
Достаточно вчитаться в талбичку в конце
https://tascombank.ua/files/Diyucha_red ... 072020.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32426
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2584 раз.
Подякували: 3794 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему