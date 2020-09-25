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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3543354435453546>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:13

  Boundless написав:Я в июле перевыпустил карту без проблем


Это хорошая новость. Раньше офпред писал [1] что "Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка" хотя никакой конечной конкретной даты все же не объявляли вроде. Будем надеяться, что ещё поработает пакет.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:35

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless написав:Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:37

Re: ТАСКОМБАНК

anis написав:
Boundless написав:Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
.......
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:38

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless написав:
anis написав:
Boundless написав:Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
Почему единственный? Через депо на КДВ
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:39

  Esq написав:
  Boundless написав:Я в июле перевыпустил карту без проблем


Это хорошая новость. Раньше офпред писал [1] что "Напоминаем, что карта Weekend есть продуктом, который выводится с рынка" хотя никакой конечной конкретной даты все же не объявляли вроде. Будем надеяться, что ещё поработает пакет.

Це не новина...новина хто перевипускав в вересні року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:42

Re: ТАСКОМБАНК

anis написав:
Boundless написав:
anis написав:[quote="Boundless"]Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
Почему единственный? Через депо на КДВ[/quote]А сколько минимально они на депо должны помариноваться?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:43

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless написав:
anis написав:
Boundless написав:[quote="anis"][quote="Boundless"]Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу
Почему единственный? Через депо на КДВ[/quote]А сколько минимально они на депо должны помариноваться?[/quote]1 мес
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:48

  Boundless написав:
anis написав:
Boundless написав:Удачная карта и с привата можно погаситься за 3 грн
Кроме привата, есть варианты и с 0 гашением.
Есть конечно, но это единственный вариант как с говнопривата выводить деньгу

Ви-то маєте про стежки знати...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:53

Re: ТАСКОМБАНК

Читав у темі, що при оплаті з В5 за свої "магазинний" кешбек зменшується з 2% до 1%. А що відбувається з кешбеком інших категорій, там де за кредитні дають 1% - він залишається на рівні 1% чи також знижується?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:59

  Rebel написав:Читав у темі, що при оплаті з В5 за свої "магазинний" кешбек зменшується з 2% до 1%. А що відбувається з кешбеком інших категорій, там де за кредитні дають 1% - він залишається на рівні 1% чи також знижується?

Просто КБ за кредитные отличается от КБ за свои
Просто неспеша почитайте эту агитку, обращая внимание на все *
https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
или вот собственно Программа КБ
Достаточно вчитаться в талбичку в конце
https://tascombank.ua/files/Diyucha_red ... 072020.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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