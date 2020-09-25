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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3543354435453546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 01:11

  KVV написав:
  Slx написав:Пишет 0, оплата за кредитные была 30 августа (Вс), 31 - понедельник. Клацая на оплату пишет, что проводка тоже 30-го в ту же мину - то есть брешет как минимум об этом.

Оплати Вікою навіть за 29.08. пройшли вже вереснем і гасити ці трати треба буде в жовтні.

Зкачав виписку бо в ТАС2Ю пишеться, що погасити треба до 30.09.
У виписці дата лише одна - фактичної операції без дати проводки. 30.08 о 10й годині аптека (по факту).
Або операція якось провелась за один робочий день, або ТАС вирішив надавати до 2х місяців пільгового періоду, але по фактичній даті операції, а не проводці.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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  #<1 ... 3543354435453546
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