KVV написав: Slx написав:
Пишет 0, оплата за кредитные была 30 августа (Вс), 31 - понедельник. Клацая на оплату пишет, что проводка тоже 30-го в ту же мину - то есть брешет как минимум об этом.
Оплати Вікою навіть за 29.08. пройшли вже вереснем і гасити ці трати треба буде в жовтні.
Зкачав виписку бо в ТАС2Ю пишеться, що погасити треба до 30.09.
У виписці дата лише одна - фактичної операції без дати проводки. 30.08 о 10й годині аптека (по факту).
Або операція якось провелась за один робочий день, або ТАС вирішив надавати до 2х місяців пільгового періоду, але по фактичній даті операції, а не проводці.
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