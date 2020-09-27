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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3544354535463547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 12:16

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Напомните пожалуйста на Б5 зачисление не целевых средств без комиссии? Это на Плативку с комиссией. А снятие наоборот, в Б5 с комиссией, а в Плативке без. Если Б5 прикрутить для Олх доставка?

Зачисление на Б5 без комиссий, там нет понятия "целевые" или нет. Насчет ОЛХ доставка, если в плане списать с Б5 - то может быть комиссия, т.к. списание скорее всего пройдет как P2P
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:02

Aps Своїх у мене на цій картці не буває. :)
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:14

  Rebel написав:Aps Своїх у мене на цій картці не буває. :)

Це ви так думаєте. Якщо часто гаситися, то цілком може вийти, що поповнення уже провелося, а списання за попередню покупку - ще ні, і от ви уже платите зі своїх. Здебільшого це актуально для тих, у кого малий ліміт.
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  #<1 ... 3544354535463547
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