Зачисление на Б5 без комиссий, там нет понятия "целевые" или нет. Насчет ОЛХ доставка, если в плане списать с Б5 - то может быть комиссия, т.к. списание скорее всего пройдет как P2P
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:16
Зачисление на Б5 без комиссий, там нет понятия "целевые" или нет. Насчет ОЛХ доставка, если в плане списать с Б5 - то может быть комиссия, т.к. списание скорее всего пройдет как P2P
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:14
Це ви так думаєте. Якщо часто гаситися, то цілком може вийти, що поповнення уже провелося, а списання за попередню покупку - ще ні, і от ви уже платите зі своїх. Здебільшого це актуально для тих, у кого малий ліміт.
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