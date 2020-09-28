Додано: Вів 29 вер, 2020 09:04

Зачислилось 50грн на кешбечный счёт "за друга".

Это конечно хорошо, но если использовал весь лимит на вывод кешбека - то по сути прийдётся его подарить обратно



Нужно учитывать этот момент

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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте