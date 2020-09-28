RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3545354635473548>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 12:16

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Напомните пожалуйста на Б5 зачисление не целевых средств без комиссии? Это на Плативку с комиссией. А снятие наоборот, в Б5 с комиссией, а в Плативке без. Если Б5 прикрутить для Олх доставка?

Зачисление на Б5 без комиссий, там нет понятия "целевые" или нет. Насчет ОЛХ доставка, если в плане списать с Б5 - то может быть комиссия, т.к. списание скорее всего пройдет как P2P
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27969
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 6711 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:02

Aps Своїх у мене на цій картці не буває. :)
Rebel
 
Повідомлень: 130
З нами з: 08.12.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:14

  Rebel написав:Aps Своїх у мене на цій картці не буває. :)

Це ви так думаєте. Якщо часто гаситися, то цілком може вийти, що поповнення уже провелося, а списання за попередню покупку - ще ні, і от ви уже платите зі своїх. Здебільшого це актуально для тих, у кого малий ліміт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 18.08.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:04

Зачислилось 50грн на кешбечный счёт "за друга".
Это конечно хорошо, но если использовал весь лимит на вывод кешбека - то по сути прийдётся его подарить обратно

Нужно учитывать этот момент
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12709
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7175 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:36

Re: ТАСКОМБАНК

Ребята, банк -- это какой-то ужоснах :-)) Закончился срок депозита, хотел переоформить, чтобы получить +0,5%, нужно иметь активную карточку для переоформления через приложение. У меня была карточка давно, но она не перевыпускалась. В отделении на Строителей, 39, Киев, девушка-операционист и начальник отделения уверили меня, что карточку заказали, это было 17-го сентября. Никаких заявлений писать не попросили. Срок изготовления 7 рабочих дней. Вчера звонил в отделение, говорят, что карточку ТОЧНО заказали, но она пока не поступила, предложили позвонить в колцентр. Сегодня позвонил в колцентр, оператор 8879 сообщила, что заявки на перевыпуск карточки нет, и что они отправили запрос в отделение. Опять! Потом спросила "я могу вам еще чем-то помочь?" и бросила трубку :-)))
Я в шоке :-))
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 793
З нами з: 25.05.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:40

Re: ТАСКОМБАНК

titanik, а карта в каком тарифе закончилась?

  Вкладчик1234 написав:...если использовал весь лимит на вывод кешбека - то по сути прийдётся его подарить обратно
Есть ещё один день в начале квартала ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 08.03.18
Подякував: 223 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:44

  MASolomko написав:titanik, а карта в каком тарифе закончилась?


Кто ж её помнит, она закончилась больше года назад... Выпускали её к депозиту, дебетовая...
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 793
З нами з: 25.05.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:56

Re: ТАСКОМБАНК

titanik, а они Вам не предложили выпустить "MasterCard Standard Virtual (віртуальна картка)" для перевыпуска той истекшей карты? В принципе могли даже неименную выдать "Visa Classic Rewаrds" за 50 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 08.03.18
Подякував: 223 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:59

MASolomko В отделении мне обещали именную и бесплатно. Хотели как лучше :-))
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 793
З нами з: 25.05.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:00

  titanik написав:
  MASolomko написав:titanik, а карта в каком тарифе закончилась?


Кто ж её помнит, она закончилась больше года назад... Выпускали её к депозиту, дебетовая...


Платівка.

В отделение - пусть дадуть неименную простую Платівку (сразу).
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D
      А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
      Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 19.02.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3545354635473548>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89773)
29.09.2020 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.