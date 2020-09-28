Зачисление на Б5 без комиссий, там нет понятия "целевые" или нет. Насчет ОЛХ доставка, если в плане списать с Б5 - то может быть комиссия, т.к. списание скорее всего пройдет как P2P
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:16
Зачисление на Б5 без комиссий, там нет понятия "целевые" или нет. Насчет ОЛХ доставка, если в плане списать с Б5 - то может быть комиссия, т.к. списание скорее всего пройдет как P2P
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:14
Це ви так думаєте. Якщо часто гаситися, то цілком може вийти, що поповнення уже провелося, а списання за попередню покупку - ще ні, і от ви уже платите зі своїх. Здебільшого це актуально для тих, у кого малий ліміт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:04
Зачислилось 50грн на кешбечный счёт "за друга".
Это конечно хорошо, но если использовал весь лимит на вывод кешбека - то по сути прийдётся его подарить обратно
Нужно учитывать этот момент
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:36
Re: ТАСКОМБАНК
Ребята, банк -- это какой-то ужоснах ) Закончился срок депозита, хотел переоформить, чтобы получить +0,5%, нужно иметь активную карточку для переоформления через приложение. У меня была карточка давно, но она не перевыпускалась. В отделении на Строителей, 39, Киев, девушка-операционист и начальник отделения уверили меня, что карточку заказали, это было 17-го сентября. Никаких заявлений писать не попросили. Срок изготовления 7 рабочих дней. Вчера звонил в отделение, говорят, что карточку ТОЧНО заказали, но она пока не поступила, предложили позвонить в колцентр. Сегодня позвонил в колцентр, оператор 8879 сообщила, что заявки на перевыпуск карточки нет, и что они отправили запрос в отделение. Опять! Потом спросила "я могу вам еще чем-то помочь?" и бросила трубку ))
Я в шоке )
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:40
Re: ТАСКОМБАНК
titanik, а карта в каком тарифе закончилась?
Есть ещё один день в начале квартала
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:44
Кто ж её помнит, она закончилась больше года назад... Выпускали её к депозиту, дебетовая...
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:56
Re: ТАСКОМБАНК
titanik, а они Вам не предложили выпустить "MasterCard Standard Virtual (віртуальна картка)" для перевыпуска той истекшей карты? В принципе могли даже неименную выдать "Visa Classic Rewаrds" за 50 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:59
MASolomko В отделении мне обещали именную и бесплатно. Хотели как лучше )
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:00
Платівка.
В отделение - пусть дадуть неименную простую Платівку (сразу).
Отримай бонус при оформленні карток:
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