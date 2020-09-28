jay2004
Взять неименную в отделении - теперь это платно. Бесплатно, если перевыпускают по сроку и она уже именная.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:11
jay2004
Взять неименную в отделении - теперь это платно. Бесплатно, если перевыпускают по сроку и она уже именная.
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