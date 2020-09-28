jay2004
Взять неименную в отделении - теперь это платно. Бесплатно, если перевыпускают по сроку и она уже именная.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:11
jay2004
Взять неименную в отделении - теперь это платно. Бесплатно, если перевыпускают по сроку и она уже именная.
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:51
Re: ТАСКОМБАНК
Amid, должно быть бесплатно.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 11:19
MASolomko
1.2.1. Плата за випуск основної платіжної картки: Visa Classic Rewаrds (іменна або неіменна) Не тарифікується
Касается первого выпуска карты.
В описанной выше ситуации, карта уже есть и речь шла или о перевыпуске карты по сроку или, если брать неименную в отделении, то это оформление додаткової платіжної картки за 50 гривен, согласно пункту 1.2.2.
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:39
Re: ТАСКОМБАНК
Amid, я смотрел на
1.2.3. Плата за переоформлення основної або
додаткової платіжної картки у зв’язку з
закінченням терміну дії: 2
— Visa Classic Rewаrds (іменна або неіменна) - основна картка: не тарифікується
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:43
MASolomko
Мы говорим об одном и том же, только разными словами. По сроку перевыпускается бесплатно, но в связи с долгим ожиданием перевыпуска человеку советовали взять неименную в отделении, не дожидаясь перевыпущенной карты. Так вот, это действие было бы платным, поскольку это не замена по сроку действия, а оформление допки.
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:49
Re: ТАСКОМБАНК
Ну так в тарифе 1.2.3 указано, что бесплатно хоть именная, хоть неименная (замена на основную карту). Выше в скобках это указано.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:03
Re: ТАСКОМБАНК
Пункт 1.2.3. Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: касается только закінчення терміну дії. Будь это основная или дополнительная, но которая заканчивается по терміну дії.
Бесплатно будет если
НО, поскольку
, то человеку посоветовали не ждать перевыпуска этой злощасной карты, а в отделеннии взять мгновенную. Так вот, в отделении взять мгновенную, это идёт как выпуск дополнительной карты, а не перевыпуск старой по сроку бесплатно и тут 1.2.2. Плата за випуск додаткової платіжної картки 50 грн. А старую по сроку бесплатно, придётся таки ждать пока не перевыпустят.
УПД Если совсем коротко. Если человек возьмёт неименную в отделении - это оформление дополнительной карты платно. Если человека это устраивает, то ок.
Бесплатно - только перевыпуск, которого непонятно сколько ждать в связи с человеческим фактором в отделении.
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