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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3545354635473548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:11

jay2004
Взять неименную в отделении - теперь это платно. Бесплатно, если перевыпускают по сроку и она уже именная.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:51

Re: ТАСКОМБАНК

Amid, должно быть бесплатно.
https://tascombank.ua/files/20200907_Dod_1_Platyvka.pdf
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:19

MASolomko

1.2.1. Плата за випуск основної платіжної картки: Visa Classic Rewаrds (іменна або неіменна) Не тарифікується
Касается первого выпуска карты.
В описанной выше ситуации, карта уже есть и речь шла или о перевыпуске карты по сроку или, если брать неименную в отделении, то это оформление додаткової платіжної картки за 50 гривен, согласно пункту 1.2.2.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:39

Re: ТАСКОМБАНК

Amid, я смотрел на

1.2.3. Плата за переоформлення основної або
додаткової платіжної картки у зв’язку з
закінченням терміну дії: 2
— Visa Classic Rewаrds (іменна або неіменна) - основна картка: не тарифікується
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:43

MASolomko
Мы говорим об одном и том же, только разными словами. По сроку перевыпускается бесплатно, но в связи с долгим ожиданием перевыпуска человеку советовали взять неименную в отделении, не дожидаясь перевыпущенной карты. Так вот, это действие было бы платным, поскольку это не замена по сроку действия, а оформление допки.

  jay2004 написав:Платівка.

В отделение - пусть дадуть неименную простую Платівку (сразу).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:49

Re: ТАСКОМБАНК

Ну так в тарифе 1.2.3 указано, что бесплатно хоть именная, хоть неименная (замена на основную карту). Выше в скобках это указано.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:03

Re: ТАСКОМБАНК

  titanik написав:Закончился срок депозита, хотел переоформить, чтобы получить +0,5%, нужно иметь активную карточку для переоформления через приложение. У меня была карточка давно, но она не перевыпускалась. В отделении на Строителей, 39, Киев, девушка-операционист и начальник отделения уверили меня, что карточку заказали, это было 17-го сентября. Никаких заявлений писать не попросили. Срок изготовления 7 рабочих дней. Вчера звонил в отделение, говорят, что карточку ТОЧНО заказали, но она пока не поступила, предложили позвонить в колцентр. Сегодня позвонил в колцентр, оператор 8879 сообщила, что заявки на перевыпуск карточки нет, и что они отправили запрос в отделение. Опять! Потом спросила "я могу вам еще чем-то помочь?" и бросила трубку ))
Я в шоке )


Пункт 1.2.3. Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: касается только закінчення терміну дії. Будь это основная или дополнительная, но которая заканчивается по терміну дії.
Бесплатно будет если

девушка-операционист и начальник отделения уверили меня, что карточку заказали, это было 17-го сентября. Никаких заявлений писать не попросили. Срок изготовления 7 рабочих дней.


НО, поскольку

Вчера звонил в отделение, говорят, что карточку ТОЧНО заказали, но она пока не поступила, предложили позвонить в колцентр. Сегодня позвонил в колцентр, оператор 8879 сообщила, что заявки на перевыпуск карточки нет, и что они отправили запрос в отделение
, то человеку посоветовали не ждать перевыпуска этой злощасной карты, а в отделеннии взять мгновенную. Так вот, в отделении взять мгновенную, это идёт как выпуск дополнительной карты, а не перевыпуск старой по сроку бесплатно и тут 1.2.2. Плата за випуск додаткової платіжної картки 50 грн. А старую по сроку бесплатно, придётся таки ждать пока не перевыпустят.

УПД Если совсем коротко. Если человек возьмёт неименную в отделении - это оформление дополнительной карты платно. Если человека это устраивает, то ок.
Бесплатно - только перевыпуск, которого непонятно сколько ждать в связи с человеческим фактором в отделении.
Amid
 
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