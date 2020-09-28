Додано: Вів 29 вер, 2020 12:03

titanik написав: Закончился срок депозита, хотел переоформить, чтобы получить +0,5%, нужно иметь активную карточку для переоформления через приложение. У меня была карточка давно, но она не перевыпускалась. В отделении на Строителей, 39, Киев, девушка-операционист и начальник отделения уверили меня, что карточку заказали, это было 17-го сентября. Никаких заявлений писать не попросили. Срок изготовления 7 рабочих дней. Вчера звонил в отделение, говорят, что карточку ТОЧНО заказали, но она пока не поступила, предложили позвонить в колцентр. Сегодня позвонил в колцентр, оператор 8879 сообщила, что заявки на перевыпуск карточки нет, и что они отправили запрос в отделение. Опять! Потом спросила "я могу вам еще чем-то помочь?" и бросила трубку ))

Я в шоке ) Закончился срок депозита, хотел переоформить, чтобы получить +0,5%, нужно иметь активную карточку для переоформления через приложение. У меня была карточка давно, но она не перевыпускалась. В отделении на Строителей, 39, Киев, девушка-операционист и начальник отделения уверили меня, что карточку заказали, это было 17-го сентября. Никаких заявлений писать не попросили. Срок изготовления 7 рабочих дней. Вчера звонил в отделение, говорят, что карточку ТОЧНО заказали, но она пока не поступила, предложили позвонить в колцентр. Сегодня позвонил в колцентр, оператор 8879 сообщила, что заявки на перевыпуск карточки нет, и что они отправили запрос в отделение. Опять! Потом спросила "я могу вам еще чем-то помочь?" и бросила трубку ))Я в шоке )

девушка-операционист и начальник отделения уверили меня, что карточку заказали, это было 17-го сентября. Никаких заявлений писать не попросили. Срок изготовления 7 рабочих дней.

Вчера звонил в отделение, говорят, что карточку ТОЧНО заказали, но она пока не поступила, предложили позвонить в колцентр. Сегодня позвонил в колцентр, оператор 8879 сообщила, что заявки на перевыпуск карточки нет, и что они отправили запрос в отделение

Пункт 1.2.3. Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: касается только. Будь это основная или дополнительная, но которая заканчивается по терміну дії.Бесплатно будет еслиНО, поскольку, то человеку посоветовали не ждатьэтой злощасной карты, а в отделеннии взять мгновенную. Так вот, в отделении взять мгновенную, это идёт как выпуск дополнительной карты, а не перевыпуск старой по сроку бесплатно и тут 1.2.2. Плата за випуск додаткової платіжної картки 50 грн. А старую по сроку бесплатно, придётся таки ждать пока не перевыпустят.УПД Если совсем коротко. Если человек возьмёт неименную в отделении - это оформление дополнительной карты платно. Если человека это устраивает, то ок.Бесплатно - только перевыпуск, которого непонятно сколько ждать в связи с человеческим фактором в отделении.