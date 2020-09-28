RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3546354735483549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:34

кто-то пробовал чарджбек делать?
скай ап отменил рейс и не хочет возвращать деньгу в полном объеме. отправил переписку на почту таси. интересен опыт других и чем закончилось
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:02

а шо разве тася если нет активной карты деньги со счёта не выдаёт?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4340
З нами з: 21.04.11
Подякував: 627 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:39

  Amid написав:MASolomko

Тут есть тонкость, пусть представитель меня поправит, если это не так.

Перевыпуск по сроку можно заказать только через горячку. Можно заказать и не именную, но эта неименная тоже должна прийти в отделение. Далеко не факт, что это будет неименная, из имеющихся в наличии в вашем отделении.

P.S. Всё вышенаписанное мной не только измышленияпо поводу тарифов, но и результат общения с горячкой. Я тоже не хотел ждать перевыпуск плативки, а забрать в отделении мгновенку. Но, оказалось, это платно. Бесплатно - только ждать перевыпуска карты.

Якщо потрібна просто Платівка, то можна відкрити ще один рахунок і до нього одразу отримати неіменну. Гірше, якщо гроші вже впали на старий рахунок, тоді потрібно партизанськими шляхами перемивати їх на нову картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4826
З нами з: 18.08.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3546354735483549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, rollo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.