кто-то пробовал чарджбек делать?
скай ап отменил рейс и не хочет возвращать деньгу в полном объеме. отправил переписку на почту таси. интересен опыт других и чем закончилось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:34
кто-то пробовал чарджбек делать?
скай ап отменил рейс и не хочет возвращать деньгу в полном объеме. отправил переписку на почту таси. интересен опыт других и чем закончилось
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:02
а шо разве тася если нет активной карты деньги со счёта не выдаёт?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:39
Якщо потрібна просто Платівка, то можна відкрити ще один рахунок і до нього одразу отримати неіменну. Гірше, якщо гроші вже впали на старий рахунок, тоді потрібно партизанськими шляхами перемивати їх на нову картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32
Re: ТАСКОМБАНК
ukrmvs, удалённо Вы вопрос в Тасе не решите — идти в отделение и писать заявление.
PS Не ждите быстрого ответа, даже отписку, на обращение через электронную почту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:04
Доброго дня.
Вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ в особисті повідомлення для уточнення інформації на якому етапі знаходиться звернення.
Звертаємо Вашу увагу, що письмові запити громадян можуть бути розглянуті в термін до 30 днів.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:06
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