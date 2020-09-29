кто-то пробовал чарджбек делать?
скай ап отменил рейс и не хочет возвращать деньгу в полном объеме. отправил переписку на почту таси. интересен опыт других и чем закончилось
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:34
кто-то пробовал чарджбек делать?
скай ап отменил рейс и не хочет возвращать деньгу в полном объеме. отправил переписку на почту таси. интересен опыт других и чем закончилось
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:02
а шо разве тася если нет активной карты деньги со счёта не выдаёт?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:39
Якщо потрібна просто Платівка, то можна відкрити ще один рахунок і до нього одразу отримати неіменну. Гірше, якщо гроші вже впали на старий рахунок, тоді потрібно партизанськими шляхами перемивати їх на нову картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32
Re: ТАСКОМБАНК
ukrmvs, удалённо Вы вопрос в Тасе не решите — идти в отделение и писать заявление.
PS Не ждите быстрого ответа, даже отписку, на обращение через электронную почту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:04
Доброго дня.
Вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ в особисті повідомлення для уточнення інформації на якому етапі знаходиться звернення.
Звертаємо Вашу увагу, що письмові запити громадян можуть бути розглянуті в термін до 30 днів.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:06
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:54
Что там особо гадать. В TAS2U всегда пишут, когда последний день погашения. Если 25-е выпадало на субботу, то так и писалось: "Погашение в грейс периоде до 27-го". И сейчас напишут, когда последний день. Но, в принципе, Flamingo логично излагает, не придерешься
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:21
Это получается, что после переноса погашения с 25-го на последний рабочий день месяца проблема дополнительного забирания кешбека не отпала?
Вот если взять, например, текущий месяц. Сегодня 30-е, последний рабочий день. Надо гаситься. Логично, что при этом забираем кешбек, после чего доплачиваем разницу. Но если были траты 28 сентября, кешбек по ним начислится сегодня после 21:00, т.е. когда мы уже все забрали и погасили. Если этот кешбек за покупки от 28 сентября не забрать еще одной (второй за день, ну или завтра до 18:00) операцией по выводу кешбека, то завтра, 1 октября в 18:00 ТАС загребет обратно этот кешбек за покупки от 28 сентября? Или этот кешбек уже не пропадет до 1 ноября?
И еще один момент. Допустим, математическим подсчетом получаем, что за покупки 28 сентября будет кешбека, скажем, 10 грн. Погасить за август надо, скажем, 8 000 грн. Я так понимаю, что будет неправильно заплатить по дню 7 990 грн, потом подождать начисление 10 грн кешбека после 21:00 и вывести его? Если не ошибаюсь, даже при условии подачи заявки на вывод кешбека сегодня, но после 21:00, эти 10 грн. проведутся и поступят на счет все равно только утром 1 октября, т.е. получаем неполное погашение до последнего рабочего дня месяца, и прощай грейс период? Я правильно излагаю?
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:33
candidat если вечером сегодня что-то доначислится - то да завтра надо до вечера успеть забрать а то сгорит.
Ну и по гашению - гасится надо в опер время. После 9 вечера уже поздно. Так что не рассчитывайте на ту 10тку (которая кстати может и не начислится) а гасите все положенное сегодня и в опервремя
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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