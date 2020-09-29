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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3546354735483549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:34

кто-то пробовал чарджбек делать?
скай ап отменил рейс и не хочет возвращать деньгу в полном объеме. отправил переписку на почту таси. интересен опыт других и чем закончилось
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:02

а шо разве тася если нет активной карты деньги со счёта не выдаёт?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:39

  Amid написав:MASolomko

Тут есть тонкость, пусть представитель меня поправит, если это не так.

Перевыпуск по сроку можно заказать только через горячку. Можно заказать и не именную, но эта неименная тоже должна прийти в отделение. Далеко не факт, что это будет неименная, из имеющихся в наличии в вашем отделении.

P.S. Всё вышенаписанное мной не только измышленияпо поводу тарифов, но и результат общения с горячкой. Я тоже не хотел ждать перевыпуск плативки, а забрать в отделении мгновенку. Но, оказалось, это платно. Бесплатно - только ждать перевыпуска карты.

Якщо потрібна просто Платівка, то можна відкрити ще один рахунок і до нього одразу отримати неіменну. Гірше, якщо гроші вже впали на старий рахунок, тоді потрібно партизанськими шляхами перемивати їх на нову картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32

Re: ТАСКОМБАНК

ukrmvs, удалённо Вы вопрос в Тасе не решите — идти в отделение и писать заявление.

PS Не ждите быстрого ответа, даже отписку, на обращение через электронную почту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:04

  ukrmvs написав:кто-то пробовал чарджбек делать?
скай ап отменил рейс и не хочет возвращать деньгу в полном объеме. отправил переписку на почту таси. интересен опыт других и чем закончилось


Доброго дня.
Вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ в особисті повідомлення для уточнення інформації на якому етапі знаходиться звернення.
Звертаємо Вашу увагу, що письмові запити громадян можуть бути розглянуті в термін до 30 днів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:06

  uaprofi написав:а шо разве тася если нет активной карты деньги со счёта не выдаёт?



Доброго дня.
Клієнт Банку має можливість зняти кошти з рахунку в касі Банку ( в тому числі, якщо карта неактивна, заблокована та інше).
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:54

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  Кассандра написав:а если останется ещё и тема выходного дня - так ваще супер!

Не - точно не останеЦЦа. В тарифах по Б5 уже тася усё чОтко прописала:
Пільговий період розповсюджується на всі витрати з картки на умовах ДКБО, тільки за умови своєчасного (до останнього робочого дня наступного місяця) і повного погашення заборгованості, що виникла на кінець звітного місяця.

Поэтому никаких переносов на следующий месяц с такими формулировками уже не моГет быть

У них в ДКБО нашкрябано про перенос, от хай его правят, а не Тарифы :P :P

ПС. Киця шкодит как всегда 8)

Что там особо гадать. В TAS2U всегда пишут, когда последний день погашения. Если 25-е выпадало на субботу, то так и писалось: "Погашение в грейс периоде до 27-го". И сейчас напишут, когда последний день. Но, в принципе, Flamingo логично излагает, не придерешься :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:21

  Vorlon написав:
  Esq написав:Напомните, пожауйста, когда точно сгорают невостребованные бонусы в конце квартала?

В 18:00 первого рабочего дня каждого квартала.

Это получается, что после переноса погашения с 25-го на последний рабочий день месяца проблема дополнительного забирания кешбека не отпала?
Вот если взять, например, текущий месяц. Сегодня 30-е, последний рабочий день. Надо гаситься. Логично, что при этом забираем кешбек, после чего доплачиваем разницу. Но если были траты 28 сентября, кешбек по ним начислится сегодня после 21:00, т.е. когда мы уже все забрали и погасили. Если этот кешбек за покупки от 28 сентября не забрать еще одной (второй за день, ну или завтра до 18:00) операцией по выводу кешбека, то завтра, 1 октября в 18:00 ТАС загребет обратно этот кешбек за покупки от 28 сентября? Или этот кешбек уже не пропадет до 1 ноября?

И еще один момент. Допустим, математическим подсчетом получаем, что за покупки 28 сентября будет кешбека, скажем, 10 грн. Погасить за август надо, скажем, 8 000 грн. Я так понимаю, что будет неправильно заплатить по дню 7 990 грн, потом подождать начисление 10 грн кешбека после 21:00 и вывести его? Если не ошибаюсь, даже при условии подачи заявки на вывод кешбека сегодня, но после 21:00, эти 10 грн. проведутся и поступят на счет все равно только утром 1 октября, т.е. получаем неполное погашение до последнего рабочего дня месяца, и прощай грейс период? Я правильно излагаю?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:33

candidat если вечером сегодня что-то доначислится - то да завтра надо до вечера успеть забрать а то сгорит.
Ну и по гашению - гасится надо в опер время. После 9 вечера уже поздно. Так что не рассчитывайте на ту 10тку (которая кстати может и не начислится) а гасите все положенное сегодня и в опервремя
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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