Додано: Сер 30 вер, 2020 11:21

Vorlon написав: Esq написав: Напомните, пожауйста, когда точно сгорают невостребованные бонусы в конце квартала? Напомните, пожауйста, когда точно сгорают невостребованные бонусы в конце квартала?

В 18:00 первого рабочего дня каждого квартала. В 18:00 первого рабочего дня каждого квартала.

Это получается, что после переноса погашения с 25-го на последний рабочий день месяца проблема дополнительного забирания кешбека не отпала?Вот если взять, например, текущий месяц. Сегодня 30-е, последний рабочий день. Надо гаситься. Логично, что при этом забираем кешбек, после чего доплачиваем разницу. Но если были траты 28 сентября, кешбек по ним начислится сегодня после 21:00, т.е. когда мы уже все забрали и погасили. Если этот кешбек за покупки от 28 сентября не забрать еще одной (второй за день, ну или завтра до 18:00) операцией по выводу кешбека, то завтра, 1 октября в 18:00 ТАС загребет обратно этот кешбек за покупки от 28 сентября? Или этот кешбек уже не пропадет до 1 ноября?И еще один момент. Допустим, математическим подсчетом получаем, что за покупки 28 сентября будет кешбека, скажем, 10 грн. Погасить за август надо, скажем, 8 000 грн. Я так понимаю, что будет неправильно заплатить по дню 7 990 грн, потом подождать начисление 10 грн кешбека после 21:00 и вывести его? Если не ошибаюсь, даже при условии подачи заявки на вывод кешбека сегодня, но после 21:00, эти 10 грн. проведутся и поступят на счет все равно только утром 1 октября, т.е. получаем неполное погашение до последнего рабочего дня месяца, и прощай грейс период? Я правильно излагаю?