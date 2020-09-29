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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3548354935503551>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:26

  candidat написав:
  Flamingo написав:candidat если вечером сегодня что-то доначислится - то да завтра надо до вечера успеть забрать а то сгорит.
Ну и по гашению - гасится надо в опер время. После 9 вечера уже поздно. Так что не рассчитывайте на ту 10тку (которая кстати может и не начислится) а гасите все положенное сегодня и в опервремя

А как же получается, что через терминал самообслуживания можно до 22:00 гасить? Правда, сто лет не был в отделениях ТАСа, там эти терминалы еще есть? И регламент до 22:00 остался?

Ну есть регламент на ТСО, есть на СЭП, есть на р2р -- эт ТРИ РАЗНЫХ регламента
И учтите, шо 10 кэшбека -- эт 8.05 чистыми, т.е. после вывода.
И вывод КБ после 21:00 эт уже идет в счет лимита на КБ октября!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:27

  candidat написав:
  Flamingo написав:candidat если вечером сегодня что-то доначислится - то да завтра надо до вечера успеть забрать а то сгорит.
Ну и по гашению - гасится надо в опер время. После 9 вечера уже поздно. Так что не рассчитывайте на ту 10тку (которая кстати может и не начислится) а гасите все положенное сегодня и в опервремя

А как же получается, что через терминал самообслуживания можно до 22:00 гасить? Правда, сто лет не был в отделениях ТАСа, там эти терминалы еще есть? И регламент до 22:00 остался?

Нашел:
https://tascombank.ua/files/Opys_zarakh ... h_2620.pdf
ПТКС, Контакт -центр, Інтернет-банкінг "ТАS2U" даже с 19:31 до 22:00 Фактичне
відображення коштів на рахунку - поточного робочого дня банку.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:30

Re: ТАСКОМБАНК

  candidat написав:Нашел:
https://tascombank.ua/files/Opys_zarakh ... h_2620.pdf
ПТКС, Контакт -центр, Інтернет-банкінг "ТАS2U" даже с 19:31 до 22:00 Фактичне
відображення коштів на рахунку - поточного робочого дня банку.

Вообщем в Т2Ю мона до 22:00 гаситься, ок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:31

candidat
Ну так попробуйте загаситься в 21:59, а мы потом все вместе поржём или поаплодируем :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:34

candidat через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:38

  clientage написав:
  candidat написав:
  Flamingo написав:candidat если вечером сегодня что-то доначислится - то да завтра надо до вечера успеть забрать а то сгорит.
Ну и по гашению - гасится надо в опер время. После 9 вечера уже поздно. Так что не рассчитывайте на ту 10тку (которая кстати может и не начислится) а гасите все положенное сегодня и в опервремя

А как же получается, что через терминал самообслуживания можно до 22:00 гасить? Правда, сто лет не был в отделениях ТАСа, там эти терминалы еще есть? И регламент до 22:00 остался?

Ну есть регламент на ТСО, есть на СЭП, есть на р2р -- эт ТРИ РАЗНЫХ регламента
И учтите, шо 10 кэшбека -- эт 8.05 чистыми, т.е. после вывода.

Я имел в виду 10 грн уже чистыми :)
  clientage написав:И вывод КБ после 21:00 эт уже идет в счет лимита на КБ октября!

Расшифруйте :) Это как? Имеете в виду максимальную сумму кешбека за месяц? И сегодняшний после 21:00 кешбек будет считаться кешбеком октября?
В принципе, я постоянно ну очень существенно не дотягиваю до максимальной суммы кешбека, поэтому получается как бы все равно, в какой месяц попадет кешбек за последний день.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:39

Flamingo
Та ладно, не отбивайте у коллеги азарт :lol:
А даже если и не получится - зато сколько будет адреналинчика :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:40

  candidat написав:И сегодняшний после 21:00 кешбек будет считаться кешбеком октября?
Именно. И уже будет уменьшать октябрьские 777 грязными
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:42

  Vorlon написав:candidat
Ну так попробуйте загаситься в 21:59, а мы потом все вместе поржём или поаплодируем :lol:

Не, я, конечно, понимаю, что всем хотелось бы сделать из меня подопытного кролика, но мне что-то не хочется :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:46

  candidat написав:
  Vorlon написав:candidat
Ну так попробуйте загаситься в 21:59, а мы потом все вместе поржём или поаплодируем

Не, я, конечно, понимаю, что всем хотелось бы сделать из меня подопытного кролика, но мне что-то не хочется

Ну я то как раз вас отговаривал :oops: :roll: - мне он даже Vorlon замечание сделал :mrgreen:
А если серьезно - имейте еще в виду тот факт, что то что вы кликните по "пимпе" - "Вывести кэшбек" в промежутке между 21 и 22 часами еще не значит что сумма проведется по счету именно 30 сентября. Вангую что это как раз будет октябрьской проводкой (как и в лимите октябрьского кэшбека) со всеми вытекающими отсюда последствиями :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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