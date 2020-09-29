Flamingo написав:candidat если вечером сегодня что-то доначислится - то да завтра надо до вечера успеть забрать а то сгорит. Ну и по гашению - гасится надо в опер время. После 9 вечера уже поздно. Так что не рассчитывайте на ту 10тку (которая кстати может и не начислится) а гасите все положенное сегодня и в опервремя
А как же получается, что через терминал самообслуживания можно до 22:00 гасить? Правда, сто лет не был в отделениях ТАСа, там эти терминалы еще есть? И регламент до 22:00 остался?
Ну есть регламент на ТСО, есть на СЭП, есть на р2р -- эт ТРИ РАЗНЫХ регламента И учтите, шо 10 кэшбека -- эт 8.05 чистыми, т.е. после вывода. И вывод КБ после 21:00 эт уже идет в счет лимита на КБ октября!
Flamingo написав:candidat если вечером сегодня что-то доначислится - то да завтра надо до вечера успеть забрать а то сгорит. Ну и по гашению - гасится надо в опер время. После 9 вечера уже поздно. Так что не рассчитывайте на ту 10тку (которая кстати может и не начислится) а гасите все положенное сегодня и в опервремя
А как же получается, что через терминал самообслуживания можно до 22:00 гасить? Правда, сто лет не был в отделениях ТАСа, там эти терминалы еще есть? И регламент до 22:00 остался?
candidat написав:Нашел: https://tascombank.ua/files/Opys_zarakh ... h_2620.pdf ПТКС, Контакт -центр, Інтернет-банкінг "ТАS2U" даже с 19:31 до 22:00 Фактичне відображення коштів на рахунку - поточного робочого дня банку.
candidat через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:candidat если вечером сегодня что-то доначислится - то да завтра надо до вечера успеть забрать а то сгорит. Ну и по гашению - гасится надо в опер время. После 9 вечера уже поздно. Так что не рассчитывайте на ту 10тку (которая кстати может и не начислится) а гасите все положенное сегодня и в опервремя
А как же получается, что через терминал самообслуживания можно до 22:00 гасить? Правда, сто лет не был в отделениях ТАСа, там эти терминалы еще есть? И регламент до 22:00 остался?
Ну есть регламент на ТСО, есть на СЭП, есть на р2р -- эт ТРИ РАЗНЫХ регламента И учтите, шо 10 кэшбека -- эт 8.05 чистыми, т.е. после вывода.
Я имел в виду 10 грн уже чистыми
clientage написав:И вывод КБ после 21:00 эт уже идет в счет лимита на КБ октября!
Расшифруйте Это как? Имеете в виду максимальную сумму кешбека за месяц? И сегодняшний после 21:00 кешбек будет считаться кешбеком октября? В принципе, я постоянно ну очень существенно не дотягиваю до максимальной суммы кешбека, поэтому получается как бы все равно, в какой месяц попадет кешбек за последний день.
Vorlon написав:candidat Ну так попробуйте загаситься в 21:59, а мы потом все вместе поржём или поаплодируем
Не, я, конечно, понимаю, что всем хотелось бы сделать из меня подопытного кролика, но мне что-то не хочется
Ну я то как раз вас отговаривал - мне он даже Vorlon замечание сделал А если серьезно - имейте еще в виду тот факт, что то что вы кликните по "пимпе" - "Вывести кэшбек" в промежутке между 21 и 22 часами еще не значит что сумма проведется по счету именно 30 сентября. Вангую что это как раз будет октябрьской проводкой (как и в лимите октябрьского кэшбека) со всеми вытекающими отсюда последствиями
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0