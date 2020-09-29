Flamingo написав:candidat через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем.
Ну, насчет 10 грн я к примеру сказал. Именно сегодня у меня, если и будет чо, то только 2 коп. (потратил 1 грн всего, т.к. рассчитывался бонусами). На будущее просто хочется знать. Правда, чтоб получить хотя бы десятку выгоды от использования кешбека в этом месяце, а не в следующем, надо за два дня до конца месяца очень приличную покупку сделать порядка 50 000 грн. У меня и кредитного лимита столько нет