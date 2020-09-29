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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3548354935503551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:50

  Flamingo написав:candidat через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем.

Ну, насчет 10 грн я к примеру сказал. Именно сегодня у меня, если и будет чо, то только 2 коп. (потратил 1 грн всего, т.к. рассчитывался бонусами). На будущее просто хочется знать. Правда, чтоб получить хотя бы десятку выгоды от использования кешбека в этом месяце, а не в следующем, надо за два дня до конца месяца очень приличную покупку сделать порядка 50 000 грн. У меня и кредитного лимита столько нет :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:20

Re: ТАСКОМБАНК

Зображення

По картам Mastercard ми починаємо підтримувати технологію 3-D Secure 2.0. Це значить, що невдовзі ви зможете підтверджувати онлайн-платежі, ініційовані на інших сайтах, через додаток TAS2U за допомогою біометричних даних на вашому телефоні.

Що для цього потрібно:
Сайт, на якому здійснюється оплата повинен підтримувати технологію 3-D Secure 2.0
Мобільний телефон повинен підтримувати технології біометричної аутентифікації (для IOS - Touch ID або Face ID, для Android - Fingerprint або Biometric prompt)
У додатку TAS2U повинен бути включений дозвіл на підтвердження оплати через додаток
Аутентифікація за допомогою даних технологій повинна бути активована в налаштуваннях мобільного телефону.

Якщо хоча б одна із перерахованих вище вимог не виконується або ви користуєтеся web-версією TAS2U, то підтвердити платіж ви зможете за допомогою кода підтвердження, який надійде у смс-повідомленні.

Оновлення додатків уже наступного тижня.
Купуйте онлайн безпечно з картами ТАСКОМБАНКу!
Faceless
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