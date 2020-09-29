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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3548354935503551 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 211 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 42 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 58 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 211 Додано: Сер 30 вер, 2020 12:50 Flamingo написав: candidat через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем. через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем.

Ну, насчет 10 грн я к примеру сказал. Именно сегодня у меня, если и будет чо, то только 2 коп. (потратил 1 грн всего, т.к. рассчитывался бонусами). На будущее просто хочется знать. Правда, чтоб получить хотя бы десятку выгоды от использования кешбека в этом месяце, а не в следующем, надо за два дня до конца месяца очень приличную покупку сделать порядка 50 000 грн. У меня и кредитного лимита столько нет Ну, насчет 10 грн я к примеру сказал. Именно сегодня у меня, если и будет чо, то только 2 коп. (потратил 1 грн всего, т.к. рассчитывался бонусами). На будущее просто хочется знать. Правда, чтоб получить хотя бы десятку выгоды от использования кешбека в этом месяце, а не в следующем, надо за два дня до конца месяца очень приличную покупку сделать порядка 50 000 грн. У меня и кредитного лимита столько нет candidat Повідомлень: 694 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 13:20 Re: ТАСКОМБАНК



По картам Mastercard ми починаємо підтримувати технологію 3-D Secure 2.0. Це значить, що невдовзі ви зможете підтверджувати онлайн-платежі, ініційовані на інших сайтах, через додаток TAS2U за допомогою біометричних даних на вашому телефоні.



Що для цього потрібно:

Сайт, на якому здійснюється оплата повинен підтримувати технологію 3-D Secure 2.0

Мобільний телефон повинен підтримувати технології біометричної аутентифікації (для IOS - Touch ID або Face ID, для Android - Fingerprint або Biometric prompt)

У додатку TAS2U повинен бути включений дозвіл на підтвердження оплати через додаток

Аутентифікація за допомогою даних технологій повинна бути активована в налаштуваннях мобільного телефону.



Якщо хоча б одна із перерахованих вище вимог не виконується або ви користуєтеся web-версією TAS2U, то підтвердити платіж ви зможете за допомогою кода підтвердження, який надійде у смс-повідомленні.



Оновлення додатків уже наступного тижня.

Купуйте онлайн безпечно з картами ТАСКОМБАНКу! По картам Mastercard ми починаємо підтримувати технологію 3-D Secure 2.0. Це значить, що невдовзі ви зможете підтверджувати онлайн-платежі, ініційовані на інших сайтах, через додаток TAS2U за допомогою біометричних данихна вашому телефоні.Що для цього потрібно:Сайт, на якому здійснюється оплата повинен підтримувати технологію 3-D Secure 2.0Мобільний телефон повинен підтримувати технології біометричної аутентифікації (для IOS - Touch ID або Face ID, для Android - Fingerprint або Biometric prompt)У додатку TAS2U повинен бути включений дозвіл на підтвердження оплати через додатокАутентифікація за допомогою даних технологій повинна бути активована в налаштуваннях мобільного телефону.Якщо хоча б одна із перерахованих вище вимог не виконується або ви користуєтеся web-версією TAS2U, то підтвердити платіж ви зможете за допомогою кода підтвердження, який надійде у смс-повідомленні.Оновлення додатків уже наступного тижня.Купуйте онлайн безпечно з картами ТАСКОМБАНКу! Faceless

Модератор Повідомлень: 27971 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1178 раз. Подякували: 6711 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3548354935503551 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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