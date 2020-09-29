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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3549355035513552>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:50

  Flamingo написав:candidat через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем.

Ну, насчет 10 грн я к примеру сказал. Именно сегодня у меня, если и будет чо, то только 2 коп. (потратил 1 грн всего, т.к. рассчитывался бонусами). На будущее просто хочется знать. Правда, чтоб получить хотя бы десятку выгоды от использования кешбека в этом месяце, а не в следующем, надо за два дня до конца месяца очень приличную покупку сделать порядка 50 000 грн. У меня и кредитного лимита столько нет :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:20

Re: ТАСКОМБАНК

Зображення

По картам Mastercard ми починаємо підтримувати технологію 3-D Secure 2.0. Це значить, що невдовзі ви зможете підтверджувати онлайн-платежі, ініційовані на інших сайтах, через додаток TAS2U за допомогою біометричних даних на вашому телефоні.

Що для цього потрібно:
Сайт, на якому здійснюється оплата повинен підтримувати технологію 3-D Secure 2.0
Мобільний телефон повинен підтримувати технології біометричної аутентифікації (для IOS - Touch ID або Face ID, для Android - Fingerprint або Biometric prompt)
У додатку TAS2U повинен бути включений дозвіл на підтвердження оплати через додаток
Аутентифікація за допомогою даних технологій повинна бути активована в налаштуваннях мобільного телефону.

Якщо хоча б одна із перерахованих вище вимог не виконується або ви користуєтеся web-версією TAS2U, то підтвердити платіж ви зможете за допомогою кода підтвердження, який надійде у смс-повідомленні.

Оновлення додатків уже наступного тижня.
Купуйте онлайн безпечно з картами ТАСКОМБАНКу!
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:20

Кстати, когда забираешь кешбек, выдает такое сообщение:
"Если операция создана с 9:00 до 17:00 – выплата происходит в течении 10 минут. Если же операция создана после 17:00 – выплата будет проведена автоматически на следующий операционный день с 9:00 до 10:00."
Получается, если заказать выплату после 21:00, то она таки будет проведена на следующий день - и прощай грейс период. Видимо, до 22:00 в ТАС2Ю - это относится к переводам между счетами, но выплата кешбека туда не относится. Или в сообщении врут :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:32

  candidat написав:Получается, если заказать выплату после 21:00, то она таки будет проведена на следующий день - и прощай грейс период.

О чем я собственно Вам и писал в моем самом последнем сообщении:
  Flamingo написав:имейте еще в виду тот факт, что то что вы кликните по "пимпе" - "Вывести кэшбек" в промежутке между 21 и 22 часами еще не значит что сумма проведется по счету именно 30 сентября. Вангую что это как раз будет октябрьской проводкой (как и в лимите октябрьского кэшбека) со всеми вытекающими отсюда последствиями


  candidat написав:Или в сообщении врут :)

Чувствую Вы таки хотите воспользоваться советом Vorlon'a и этот момент протестить :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:37

Щоб припинити цю дуже "корисну" дискусію нагадую, що згідно з ДКБО кредитку потрібно загасити до 16:00. Не зважаючи не, що на практиці це ймовірно не так і гаситись можна і пізніше, але якщо щось піде не так ТАСька завжди може пустити у хід цей пункт і ніхто їй вже нічого не доведе.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:40

Re: ТАСКОМБАНК

Напомните, по вике пополнение мобильных через тас2ю с кэшбеком?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:41

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В сентябре было да.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:26

  candidat написав:Кстати, когда забираешь кешбек, выдает такое сообщение:
"Если операция создана с 9:00 до 17:00 – выплата происходит в течении 10 минут. Если же операция создана после 17:00 – выплата будет проведена автоматически на следующий операционный день с 9:00 до 10:00."
Получается, если заказать выплату после 21:00, то она таки будет проведена на следующий день - и прощай грейс период. Видимо, до 22:00 в ТАС2Ю - это относится к переводам между счетами, но выплата кешбека туда не относится. Или в сообщении врут :)


Вывел вчера кешбек после 17.00.
Обработался он сегодня в 10.00. Но вот в выписке по кредитке идет вчерашним числом.
Так что смысл проверить грейс опытным путем еще остается. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:38

Re: ТАСКОМБАНК

  Aps написав:Обработался он сегодня в 10.00. Но вот в выписке по кредитке идет вчерашним числом.

В какой Выписке? :evil:
Ото, шо в апликухе? То не выписка, там указана ТОЛЬКО дата операции, а вот када она была проведена по картсчету Тася молчит как рыба об лёд :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:45

  clientage написав:В какой Выписке? :evil:
Ото, шо в апликухе? То не выписка, там указана ТОЛЬКО дата операции, а вот када она была проведена по картсчету Тася молчит как рыба об лёд :mrgreen:


Ну там над шапкой гордо написано "Рух коштів по рахунку".
Думаете обманывают? :)
Aps
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