Flamingo написав:candidat через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем.
Ну, насчет 10 грн я к примеру сказал. Именно сегодня у меня, если и будет чо, то только 2 коп. (потратил 1 грн всего, т.к. рассчитывался бонусами). На будущее просто хочется знать. Правда, чтоб получить хотя бы десятку выгоды от использования кешбека в этом месяце, а не в следующем, надо за два дня до конца месяца очень приличную покупку сделать порядка 50 000 грн. У меня и кредитного лимита столько нет
По картам Mastercard ми починаємо підтримувати технологію 3-D Secure 2.0. Це значить, що невдовзі ви зможете підтверджувати онлайн-платежі, ініційовані на інших сайтах, через додаток TAS2U за допомогою біометричних даних на вашому телефоні.
Що для цього потрібно: Сайт, на якому здійснюється оплата повинен підтримувати технологію 3-D Secure 2.0 Мобільний телефон повинен підтримувати технології біометричної аутентифікації (для IOS - Touch ID або Face ID, для Android - Fingerprint або Biometric prompt) У додатку TAS2U повинен бути включений дозвіл на підтвердження оплати через додаток Аутентифікація за допомогою даних технологій повинна бути активована в налаштуваннях мобільного телефону.
Якщо хоча б одна із перерахованих вище вимог не виконується або ви користуєтеся web-версією TAS2U, то підтвердити платіж ви зможете за допомогою кода підтвердження, який надійде у смс-повідомленні.
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Кстати, когда забираешь кешбек, выдает такое сообщение: "Если операция создана с 9:00 до 17:00 – выплата происходит в течении 10 минут. Если же операция создана после 17:00 – выплата будет проведена автоматически на следующий операционный день с 9:00 до 10:00." Получается, если заказать выплату после 21:00, то она таки будет проведена на следующий день - и прощай грейс период. Видимо, до 22:00 в ТАС2Ю - это относится к переводам между счетами, но выплата кешбека туда не относится. Или в сообщении врут
candidat написав:Получается, если заказать выплату после 21:00, то она таки будет проведена на следующий день - и прощай грейс период.
О чем я собственно Вам и писал в моем самом последнем сообщении:
Flamingo написав:имейте еще в виду тот факт, что то что вы кликните по "пимпе" - "Вывести кэшбек" в промежутке между 21 и 22 часами еще не значит что сумма проведется по счету именно 30 сентября. Вангую что это как раз будет октябрьской проводкой (как и в лимите октябрьского кэшбека) со всеми вытекающими отсюда последствиями
candidat написав:Или в сообщении врут
Чувствую Вы таки хотите воспользоваться советом Vorlon'a и этот момент протестить
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Щоб припинити цю дуже "корисну" дискусію нагадую, що згідно з ДКБО кредитку потрібно загасити до 16:00. Не зважаючи не, що на практиці це ймовірно не так і гаситись можна і пізніше, але якщо щось піде не так ТАСька завжди може пустити у хід цей пункт і ніхто їй вже нічого не доведе.
candidat написав:Кстати, когда забираешь кешбек, выдает такое сообщение: "Если операция создана с 9:00 до 17:00 – выплата происходит в течении 10 минут. Если же операция создана после 17:00 – выплата будет проведена автоматически на следующий операционный день с 9:00 до 10:00." Получается, если заказать выплату после 21:00, то она таки будет проведена на следующий день - и прощай грейс период. Видимо, до 22:00 в ТАС2Ю - это относится к переводам между счетами, но выплата кешбека туда не относится. Или в сообщении врут
Вывел вчера кешбек после 17.00. Обработался он сегодня в 10.00. Но вот в выписке по кредитке идет вчерашним числом. Так что смысл проверить грейс опытным путем еще остается.