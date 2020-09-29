Flamingo написав:

через терминал кредитки никогда не гасил, поэтому не скажу. Всегда в последний день (хоть некоторые тут и считают это неоправданным риском) и всегда безналом. И всегда только в опер.время в первой половине дня. Позже - в моем понимании действительно риск. Потому как имеющийся у меня всегда "планБ" (если вдруг что-то пойдет не так) предполагает наличие определенного запаса времени на осуществление определенных действий. Ну и рисковать ради 10 грн. которые может начисляться а может и нет - как раз ИМХО не разумно от слова совсем.