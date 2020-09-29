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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3549355035513552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:48

  Aps написав:
  clientage написав:В какой Выписке? :evil:
Ото, шо в апликухе? То не выписка, там указана ТОЛЬКО дата операции, а вот када она была проведена по картсчету Тася молчит как рыба об лёд :mrgreen:


Ну там над шапкой гордо написано "Рух коштів по рахунку".
Думаете обманывают?

Врут абсолютно :)
Для сравнения возмите выписку в отд-и
Нее, я не против, шобы у них было как у Привата, Мони или Шапита, но они ж этого не делают. Они рисуют агромаднейшие талбицы регламента по куче каналов движения средств, но не дают клиенту нормально/спокойно отслеживать этот рИХгамИнт. И это типабанк, со своим кардпроцессинХом и кучей его платных услуг :evil:

ПС. Кстати, а де ОфПред? У меня принципиальный вопрос. Почему в этот уикенд НЕ работал на прием СЭП у Таси, который 7/23?! Я буду жаловаться в НБУ 8)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 вер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:52

  clientage написав:Врут абсолютно :)
Для сравнения возмите выписку в отд-и

А в отделениях научились формировать нормальные выписки по счету?
Раньше мне подсовывали тот же список операций по карте.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:55

  Aps написав:
  clientage написав:Врут абсолютно :)
Для сравнения возмите выписку в отд-и

А в отделениях научились формировать нормальные выписки по счету?
Раньше мне подсовывали тот же список операций по карте.

А вы закажите выписку за подписью нача с АБС, ото кардебалет буудит :)
Один раз в мес. мона нашару!
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 3549355035513552
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