Врут абсолютно
Для сравнения возмите выписку в отд-и
Нее, я не против, шобы у них было как у Привата, Мони или Шапита, но они ж этого не делают. Они рисуют агромаднейшие талбицы регламента по куче каналов движения средств, но не дают клиенту нормально/спокойно отслеживать этот рИХгамИнт. И это типабанк, со своим кардпроцессинХом и кучей его платных услуг
ПС. Кстати, а де ОфПред? У меня принципиальный вопрос. Почему в этот уикенд НЕ работал на прием СЭП у Таси, который 7/23?! Я буду жаловаться в НБУ