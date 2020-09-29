ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:48
Aps написав: clientage написав:
В какой Выписке?
Ото, шо в апликухе? То не выписка, там указана ТОЛЬКО дата операции, а вот када она была проведена по картсчету Тася молчит как рыба об лёд
Ну там над шапкой гордо написано "Рух коштів
по рахунку
".
Думаете обманывают?
Врут абсолютно
Для сравнения возмите выписку в отд-и
Нее, я не против, шобы у них было как у Привата, Мони или Шапита, но они ж этого не делают. Они рисуют агромаднейшие талбицы регламента по куче каналов движения средств, но не дают клиенту нормально/спокойно отслеживать этот рИХгамИнт. И это типабанк, со своим кардпроцессинХом и кучей его платных услуг
ПС. Кстати, а де ОфПред? У меня принципиальный вопрос. Почему в этот уикенд НЕ работал на прием СЭП у Таси, который 7/23?! Я буду жаловаться в НБУ
Востаннє редагувалось
clientage
в Сер 30 вер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:52
clientage написав:
Врут абсолютно
Для сравнения возмите выписку в отд-и
А в отделениях научились формировать нормальные выписки по счету?
Раньше мне подсовывали тот же список операций по карте.
Aps
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:55
Aps написав: clientage написав:
Врут абсолютно
Для сравнения возмите выписку в отд-и
А в отделениях научились формировать нормальные выписки по счету?
Раньше мне подсовывали тот же список операций по карте.
А вы закажите выписку за подписью нача с АБС, ото кардебалет буудит
Один раз в мес. мона нашару!
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:46
clientage написав:
ПС. Кстати, а де ОфПред? У меня принципиальный вопрос. Почему в этот уикенд НЕ работал на прием СЭП у Таси, который 7/23?! Я буду жаловаться в НБУ
Хіба ТАСя заявляла участь?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:47
klug написав: clientage написав:
ПС. Кстати, а де ОфПред? У меня принципиальный вопрос. Почему в этот уикенд НЕ работал на прием СЭП у Таси, который 7/23?! Я буду жаловаться в НБУ
Хіба ТАСя заявляла участь?
А чоо, нее? Эта ужасно, я 2 уикенда пользовался, и тут... всьоо
Ну как-бы пока это дело добровольное, но то работает/то не работает -- эт вааще реальное западло
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:21
klug написав:
Хіба ТАСя заявляла участь?
А хто заявляв?
"Агласіте весь список пжлст"
KVV
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:24
Напомните, пожалуйста: Кешбек за квартал, с Б5, можно завтра до 17.00 вывести?
allaliu
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:45
allaliu написав:
Напомните, пожалуйста: Кешбек за квартал, с Б5, можно завтра до 17.00 вывести?
Тут дето уже неделю об этом пишут
Резервируют время для вывода
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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