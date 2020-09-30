Конечно заметили . Но "чёта я очкуюсь, Славик" (с) "Наша раша". Поэтому тоже планирую закрыть долги по Б5 и пудре 30.10.2020
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18
Конечно заметили . Но "чёта я очкуюсь, Славик" (с) "Наша раша". Поэтому тоже планирую закрыть долги по Б5 и пудре 30.10.2020
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:22
Re: ТАСКОМБАНК
У меня по Б5 пишет 30.10.2020.
А по виике приложение рисует 23.10.2020 как конечный срок погашения в льготном периоде B-)
|