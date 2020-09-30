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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3550355135523553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18

  Vorlon написав:Все заметили, что срок гашения Б5 в TAS2U указан 2 ноября?

Хотя я всё равно буду гаситься в октябре.

Конечно заметили ;). Но "чёта я очкуюсь, Славик" (с) "Наша раша". Поэтому тоже планирую закрыть долги по Б5 и пудре 30.10.2020
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:22

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Все заметили, что срок гашения Б5 в TAS2U указан 2 ноября?

Хотя я всё равно буду гаситься в октябре.

У меня по Б5 пишет 30.10.2020.
А по виике приложение рисует 23.10.2020 как конечный срок погашения в льготном периоде B-)
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:05

Вчера был неприятно удивлён, что тася сама несанкционированно инициировала выплату кэшбека по Б5... я спецом оставил там 5 с копейками грн, чтобы сегодня забрать начислившиеся вчера после 21-го часа 80 с небольшим копеечек... но не тут то было - вчера в 14:50 пришла с мс о выплате кб... на вопрос кто инициировал выплату, горячка начала нести всякую чушь о выплате кб по регламенту в последний раб. день месяца... на моё замечание, что это справедливо для викенда - не нашлась, что ответить и взяла помощь зала... после чего упорно доказывала, что всё выполнено по регламенту... на вопрос как забрать начисленные после 21-го копейки ответа так и не дала... как я понимаю они просто сгорят после 18-ти... это конечно не деньги... просто тут дело принципа... банка на свий розсуд решает за клиента, тыря у него эти самые копеечки в доход себе...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:59

  dr_morgenstern написав:
Vorlon написав:Все заметили, что срок гашения Б5 в TAS2U указан 2 ноября?

Хотя я всё равно буду гаситься в октябре.

У меня по Б5 пишет 30.10.2020.
А по виике приложение рисует 23.10.2020 как конечный срок погашения в льготном периоде B-)

Зранку було ще до 2.11.2020, але, схоже, вже поправили - тепер світиться 30.10.2020 :D
chico
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:11

  Карамболь написав:Вчера был неприятно удивлён, что тася сама несанкционированно инициировала выплату кэшбека по Б5... я спецом оставил там 5 с копейками грн, чтобы сегодня забрать начислившиеся вчера после 21-го часа 80 с небольшим копеечек... но не тут то было - вчера в 14:50 пришла с мс о выплате кб... на вопрос кто инициировал выплату, горячка начала нести всякую чушь о выплате кб по регламенту в последний раб. день месяца... на моё замечание, что это справедливо для викенда - не нашлась, что ответить и взяла помощь зала... после чего упорно доказывала, что всё выполнено по регламенту... на вопрос как забрать начисленные после 21-го копейки ответа так и не дала... как я понимаю они просто сгорят после 18-ти... это конечно не деньги... просто тут дело принципа... банка на свий розсуд решает за клиента, тыря у него эти самые копеечки в доход себе...

А у Вас случайно пенсионной карты ТАСи нет? Бо ТАСя "пенсионерам" выплачивает кешбэк в последний день квартала сама.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:33

Re: ТАСКОМБАНК

chico написав:Зранку було ще до 2.11.2020, але, схоже, вже поправили - тепер світиться 30.10.2020 :D

По Б5 не страшно, всё-таки 30>25, а вот то, что "поправили" и вииику с погашением до 23 октября - это уже хуже.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:35

dr_morgenstern
У меня на сейчас WC светится 26.10, как и должно быть. Б5 - 30.10.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:08

  Фантом написав:А у Вас случайно пенсионной карты ТАСи нет? Бо ТАСя "пенсионерам" выплачивает кешбэк в последний день квартала сама.

Случайно есть... вот редиски - это всё объясняет, но ничего не меняет - вместо помощи пенсам - шарят у него по карманам, ироды...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:09

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:dr_morgenstern
У меня на сейчас WC светится 26.10, как и должно быть. Б5 - 30.10.
У меня уже тоже так. Правят на ходу. Раньше суммы омп/задолженности в грейсе не вызывали доверия в начале месяца, теперь и с датами бардак 8-)
dr_morgenstern
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