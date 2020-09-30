Додано: Чет 01 жов, 2020 16:05

Вчера был неприятно удивлён, что тася сама несанкционированно инициировала выплату кэшбека по Б5... я спецом оставил там 5 с копейками грн, чтобы сегодня забрать начислившиеся вчера после 21-го часа 80 с небольшим копеечек... но не тут то было - вчера в 14:50 пришла с мс о выплате кб... на вопрос кто инициировал выплату, горячка начала нести всякую чушь о выплате кб по регламенту в последний раб. день месяца... на моё замечание, что это справедливо для викенда - не нашлась, что ответить и взяла помощь зала... после чего упорно доказывала, что всё выполнено по регламенту... на вопрос как забрать начисленные после 21-го копейки ответа так и не дала... как я понимаю они просто сгорят после 18-ти... это конечно не деньги... просто тут дело принципа... банка на свий розсуд решает за клиента, тыря у него эти самые копеечки в доход себе...