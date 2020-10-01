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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3551355235533554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:27

Re: ТАСКОМБАНК

  Вкладчик1234 написав:динозавры выплатили и забыли

Ага, найшвидше виплатив Руслан.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Вкладчик1234 написав:Вон в интернетах жалуются, что "технологичный" моно только начал выплачивать проценты по карточным счетам
Ага... Чего-то до меня выплата ещё не дошла :(

Сегодня сначала отчитался изи, потом Тас :)
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  #<1 ... 3551355235533554
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