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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:27
Вкладчик1234 написав:
динозавры выплатили и забыли
Ага, найшвидше виплатив Руслан.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:51
Вкладчик1234 написав:
Вон в интернетах жалуются, что "технологичный" моно только начал выплачивать проценты по карточным счетам
Ага... Чего-то до меня выплата ещё не дошла
Сегодня сначала отчитался изи, потом Тас
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:41
Забирал сегодня карту izibank в отделении ТАС, ну и пока сидел в отделении дай думаю попробую оформить Велику п'ятiрку. Примерно год назад меня отшили еще на прескоринге даже без запроса в УБКИ - карту не дали, а не то, что кредитный лимит. Сегодня я к оформлению карты не готовился, поэтому из документов, подтверждающих доходы, с собой случайно оказалась только налоговая декларация за первое полугодие. Там же на месте переслал квитанции об оплате налогов сотруднице. Карту в этот раз выдали без проблем, ну а с лимитом вопрос еще решался. Позже попросили переслать выписку по счету 2600 (я ФОП), прозвонили по предоставленным номерам и в итоге одобрили запрошенный лимит. Что интересно, за минувший год в моем финансовом состоянии ничего не изменилось, разве что за год оформил несколько кредитных карт в других банках, и тут внезапно разница от "мы не можем выдать вам карту" и до 20к.
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ingtrans
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:43
ingtrans написав:
Забирал сегодня карту izibank в отделении ТАС, ну и пока сидел в отделении дай думаю попробую оформить Велику п'ятiрку. Примерно год назад меня отшили еще на прескоринге даже без запроса в УБКИ - карту не дали, а не то, что кредитный лимит. Сегодня я к оформлению карты не готовился, поэтому из документов, подтверждающих доходы, с собой случайно оказалась только налоговая декларация за первое полугодие. Там же на месте переслал квитанции об оплате налогов сотруднице. Карту в этот раз выдали без проблем, ну а с лимитом вопрос еще решался. Позже попросили переслать выписку по счету 2600 (я ФОП), прозвонили по предоставленным номерам и в итоге одобрили запрошенный лимит. Что интересно, за минувший год в моем финансовом состоянии ничего не изменилось, разве что за год оформил несколько кредитных карт в других банках, и тут внезапно разница от "мы не можем выдать вам карту" и до 20к.
Ну і славненько...Ви тепер з кредитною історією.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:53
Квесторе_поверніться написав:
Ну і славненько...Ви тепер з кредитною історією.
Она у меня и до того была. И опять же, в прошлом году историей даже не поинтересовались, а карту не дали. К тому же, сейчас в УБКИ у меня рейтинг по сравнению с прошлогодним даже упал пунктов на 40, видимо, как раз из-за кредиток.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:26
Хтось уже пробував збільшувати КЛ через гарячу лінію (особливо на Віці), як радив представник? Цікавить workflow: що хочуть і що дають.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:54
klug написав:
Хтось уже пробував збільшувати КЛ через гарячу лінію (особливо на Віці), як радив представник? Цікавить workflow: що хочуть і що дають.
пробували по пудрі: по***ли мозок, двічі, і нічого не дали.
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