Ага, найшвидше виплатив Руслан.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:27
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:51
Re: ТАСКОМБАНК
Ага... Чего-то до меня выплата ещё не дошла
Сегодня сначала отчитался изи, потом Тас
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:41
Re: ТАСКОМБАНК
Забирал сегодня карту izibank в отделении ТАС, ну и пока сидел в отделении дай думаю попробую оформить Велику п'ятiрку. Примерно год назад меня отшили еще на прескоринге даже без запроса в УБКИ - карту не дали, а не то, что кредитный лимит. Сегодня я к оформлению карты не готовился, поэтому из документов, подтверждающих доходы, с собой случайно оказалась только налоговая декларация за первое полугодие. Там же на месте переслал квитанции об оплате налогов сотруднице. Карту в этот раз выдали без проблем, ну а с лимитом вопрос еще решался. Позже попросили переслать выписку по счету 2600 (я ФОП), прозвонили по предоставленным номерам и в итоге одобрили запрошенный лимит. Что интересно, за минувший год в моем финансовом состоянии ничего не изменилось, разве что за год оформил несколько кредитных карт в других банках, и тут внезапно разница от "мы не можем выдать вам карту" и до 20к.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:43
Ну і славненько...Ви тепер з кредитною історією.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:53
Re: ТАСКОМБАНК
Она у меня и до того была. И опять же, в прошлом году историей даже не поинтересовались, а карту не дали. К тому же, сейчас в УБКИ у меня рейтинг по сравнению с прошлогодним даже упал пунктов на 40, видимо, как раз из-за кредиток.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:26
Хтось уже пробував збільшувати КЛ через гарячу лінію (особливо на Віці), як радив представник? Цікавить workflow: що хочуть і що дають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:54
пробували по пудрі: по***ли мозок, двічі, і нічого не дали.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 15:17
Додано: Суб 03 жов, 2020 15:49
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, плз, кто пробовал - если виику (дебетный счёт) пополнить сторонним п2п в выходной и оплатить наложенный платёж на Новой почте, что проведётся быстрее - пополнение по п2п или перевод по п2п постфинансу?
ЗЫ или в ТАСе уже починили зачисление через СЕП в небанковский день?
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