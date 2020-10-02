|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:08
Кассандра написав: klug написав:
Хтось уже пробував збільшувати КЛ через гарячу лінію (особливо на Віці), як радив представник? Цікавить workflow: що хочуть і що дають.
Сын пробовал, обещали налить немного, в итоге - национальное индейское жилище (
Год назад в отделении им сказал или подымайте лимит по Вике или я карту еще на год продлевать не буду. Подняли с 5 до 15.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2339
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:09
Кассандра написав: klug написав:
Хтось уже пробував збільшувати КЛ через гарячу лінію (особливо на Віці), як радив представник? Цікавить workflow: що хочуть і що дають.
Сын пробовал, обещали налить немного, в итоге - национальное индейское жилище (
Сумно, схоже нікому не наливають, але все ж, яка процедура: телефони дружини, коханки, психолога, уролога та нарколога; довідка про доходи з податкової; записка від мами? Все прикласти до слухавки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4841
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:11
напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1074
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18
Яша написав:напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
Чистыми, в конце квартала не забыть вввести, а так хоть каждый день.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2476
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|