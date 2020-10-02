RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3552355335543555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:08

  Кассандра написав:
  klug написав:Хтось уже пробував збільшувати КЛ через гарячу лінію (особливо на Віці), як радив представник? Цікавить workflow: що хочуть і що дають.

Сын пробовал, обещали налить немного, в итоге - национальное индейское жилище (

Год назад в отделении им сказал или подымайте лимит по Вике или я карту еще на год продлевать не буду. Подняли с 5 до 15.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 15.02.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:09

  Кассандра написав:
  klug написав:Хтось уже пробував збільшувати КЛ через гарячу лінію (особливо на Віці), як радив представник? Цікавить workflow: що хочуть і що дають.

Сын пробовал, обещали налить немного, в итоге - национальное индейское жилище (

Сумно, схоже нікому не наливають, але все ж, яка процедура: телефони дружини, коханки, психолога, уролога та нарколога; довідка про доходи з податкової; записка від мами? Все прикласти до слухавки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4841
З нами з: 18.08.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:11

Re: ТАСКОМБАНК

напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
Яша
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 10.04.07
Подякував: 99 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18

Re: ТАСКОМБАНК

Яша написав:напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
Чистыми, в конце квартала не забыть вввести, а так хоть каждый день.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3552355335543555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (139)
03.10.2020 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.