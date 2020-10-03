Год назад в отделении им сказал или подымайте лимит по Вике или я карту еще на год продлевать не буду. Подняли с 5 до 15.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 20:08
Год назад в отделении им сказал или подымайте лимит по Вике или я карту еще на год продлевать не буду. Подняли с 5 до 15.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:09
Сумно, схоже нікому не наливають, але все ж, яка процедура: телефони дружини, коханки, психолога, уролога та нарколога; довідка про доходи з податкової; записка від мами? Все прикласти до слухавки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:11
Re: ТАСКОМБАНК
напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:18
Re: ТАСКОМБАНК
Чистыми, в конце квартала не забыть вввести, а так хоть каждый день.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:07
Процедура незамысловатая - кц переключает на спеца по поднятию лимита, тот заполняют анкету, после этого приходит смс с номером подтверждения заявки, нужно сказать его спецу. Потом начинаются звонки - сын дал мой номер. Сначала звонок был ему, потом мне. Окончание разговора очень даже обнадёживающее - вы, как мама не против увеличения кл до...? Не против конечно. В итоге - zero!
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:35
Re: ТАСКОМБАНК
dr_morgenstern, стороннее пополнение карты в ТАС может проводиться до 7 дней. А проводка наложенного платежа может пройти за 3 дня. Здесь большие риски попадания на несакционированный овердрафт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:33
Re: ТАСКОМБАНК
ну дик якщо мама скаже - ні нада, тоді зеро було б іще швидше
дивне запитання, мабуть хотіли поглузувати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:48
Та нет, не поглузувати, я думаю. Разговор был ровный, адекватный и вроде бы как дружелюбный. Скорее всего девочка и хотела закончить разговор на этой волне и оставить о себе приятные впечатления, имхо чтобы потом не было горько после отказа
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:35
Лимит
Я месяца 4 назад в отделение приезжал конкретно затем чтобы поднять лимит. Приняли заявление пообещали рассмотреть-в итоге пришло SMS что мне отказано. А дали со старта всего 3000. И вот недели три назад пришло SMS, что ваш лимит поднялся в два раза, ни с того ни с сего...хз, что у них там в голове/компе/итд.
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:37
Re: ТАСКОМБАНК
С кэшбеком тоже Загадочно. Сейчас уже на протяжении трёх дней не могу вывести его на карту.Что не так? Новый месяц, выходные, месячные ? ))
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