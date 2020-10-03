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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3553355435553556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Кассандра написав:Процедура незамысловатая - кц переключает на спеца по поднятию лимита, тот заполняют анкету, после этого приходит смс с номером подтверждения заявки, нужно сказать его спецу. Потом начинаются звонки - сын дал мой номер. Сначала звонок был ему, потом мне. Окончание разговора очень даже обнадёживающее - вы, как мама не против увеличения кл до...? Не против конечно. В итоге - zero!


правильный ответ - "сын самостоятельный человек, и если он просит - то решайте сами повышать ему или нет"
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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  #<1 ... 3553355435553556
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