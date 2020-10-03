Кассандра написав:Процедура незамысловатая - кц переключает на спеца по поднятию лимита, тот заполняют анкету, после этого приходит смс с номером подтверждения заявки, нужно сказать его спецу. Потом начинаются звонки - сын дал мой номер. Сначала звонок был ему, потом мне. Окончание разговора очень даже обнадёживающее - вы, как мама не против увеличения кл до...? Не против конечно. В итоге - zero!
правильный ответ - "сын самостоятельный человек, и если он просит - то решайте сами повышать ему или нет"