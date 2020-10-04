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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:14
Кассандра написав:
Процедура незамысловатая - кц переключает на спеца по поднятию лимита, тот заполняют анкету, после этого приходит смс с номером подтверждения заявки, нужно сказать его спецу. Потом начинаются звонки - сын дал мой номер. Сначала звонок был ему, потом мне. Окончание разговора очень даже обнадёживающее - вы, как мама не против увеличения кл
до...? Не против конечно. В итоге - zero!
правильный ответ - "сын самостоятельный человек, и если он просит - то решайте сами повышать ему или нет"
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:50
Кассандра написав: greenozon написав: Кассандра написав:
Окончание разговора очень даже обнадёживающее - вы, как мама не против увеличения кл до...? Не против конечно. В итоге - zero!
ну дик якщо мама скаже - ні нада, тоді зеро було б іще швидше
дивне запитання, мабуть хотіли поглузувати
Та нет, не поглузувати, я думаю. Разговор был ровный, адекватный и вроде бы как дружелюбный. Скорее всего девочка и хотела закончить разговор на этой волне и оставить о себе приятные впечатления, имхо чтобы потом не было горько после отказа
Зря я-таки тасю пожурила на выходных, хоть и чувствовала что надо подождать понедельника. Позвонил сын и сказал, что пришла смс о поднятии кл. Налили, то что просил. Так что схема повышения кл оказалась рабочей как ни странно. Так что дерзайте коллеги!
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