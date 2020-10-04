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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Кассандра написав:Процедура незамысловатая - кц переключает на спеца по поднятию лимита, тот заполняют анкету, после этого приходит смс с номером подтверждения заявки, нужно сказать его спецу. Потом начинаются звонки - сын дал мой номер. Сначала звонок был ему, потом мне. Окончание разговора очень даже обнадёживающее - вы, как мама не против увеличения кл до...? Не против конечно. В итоге - zero!


правильный ответ - "сын самостоятельный человек, и если он просит - то решайте сами повышать ему или нет"
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:50

  Кассандра написав:
  greenozon написав:
  Кассандра написав:Окончание разговора очень даже обнадёживающее - вы, как мама не против увеличения кл до...? Не против конечно. В итоге - zero!


ну дик якщо мама скаже - ні нада, тоді зеро було б іще швидше
дивне запитання, мабуть хотіли поглузувати

Та нет, не поглузувати, я думаю. Разговор был ровный, адекватный и вроде бы как дружелюбный. Скорее всего девочка и хотела закончить разговор на этой волне и оставить о себе приятные впечатления, имхо чтобы потом не было горько после отказа :)

Зря я-таки тасю пожурила на выходных, хоть и чувствовала что надо подождать понедельника. Позвонил сын и сказал, что пришла смс о поднятии кл. Налили, то что просил. Так что схема повышения кл оказалась рабочей как ни странно. Так что дерзайте коллеги! :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:33

Отримав сьогодні Велику П'ятірку. Просив невеликий кредитний ліміт, чисто для кешбеку, прийшла тільки що смс що схвалено ліміт 0 грн :-( Це вже кінець чи можна щось зробити буде? Як регулярно можна просити про кредитний ліміт? Без ліміту картка безтолкова :-(
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:53

miltador

Валютообмен и 1% кКБ чистыми за свои.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:04

Re: ТАСКОМБАНК

А как тут вообще кешбэк начисляют? Была вчера покупка, в сообщении указана сумма кешбэка. Тем не менее, на экране Кешбэк по нулям. Не туда или не тогда смотрю?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:07

  ingtrans написав:А как тут вообще кешбэк начисляют? Была вчера покупка, в сообщении указана сумма кешбэка. Тем не менее, на экране Кешбэк по нулям. Не туда или не тогда смотрю?


КБ отобразится после проводки операции по счёту, обычно 2-3 рабочих дня. Тогда можно будет выводить от гривны.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:09

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:КБ отобразится после проводки операции по счёту, обычно 2-3 рабочих дня. Тогда можно будет выводить от гривны.

Я как бы так и предполагал, но операция не сегодняшняя и отмечена Проведено. Или даже не проведенные операции так отмечаются?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:14

  miltador написав:Отримав сьогодні Велику П'ятірку. Просив невеликий кредитний ліміт, чисто для кешбеку, прийшла тільки що смс що схвалено ліміт 0 грн :-( Це вже кінець чи можна щось зробити буде? Як регулярно можна просити про кредитний ліміт? Без ліміту картка безтолкова :-(

Це не кінець. Пацієнт ще може одужати. Тримайтеся.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:16

Підкажіть, як отримати декларацію ФОП у такому вигляді, щоб її банка прийняла як документ? З податковою спілкуюся лише у електронному вигляді. Потрібно замовити копію, чи якусь довідку, чи потрібно лише подавати особисто, щоб вони зробили відмітку? Банка лише каже, що роздруківка з кабінету не підійде, я що і як правильно замовити вони скерувати не можуть.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:18

miltador
Через месяц пробуйте открывать новую.
Старая так и останется без лимита.
И да, самое главное для нормального КЛ - "правильная" легенда :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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