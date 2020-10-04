ingtrans
В конце августа (можно даже поискать сообщения в районе 24 числа) начисляли 7 рабочих дней. Попробуйте проверить КБ сегодня около 21.30 (это ориентировочно, может быть +/- 20 минут [чаще +]).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:36
ingtrans
В конце августа (можно даже поискать сообщения в районе 24 числа) начисляли 7 рабочих дней. Попробуйте проверить КБ сегодня около 21.30 (это ориентировочно, может быть +/- 20 минут [чаще +]).
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:02
Как именно в тасе не подскажу, но обычно хватает распечатки пдф-ки деки из кабинета + квитанция #2.
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:30
Re: ТАСКОМБАНК
Вроде как, раз в месяц. Заявку можна подавать через Контакт-центр. Опять же набор вопросов стандартный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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