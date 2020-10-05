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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3554355535563557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:36

ingtrans
В конце августа (можно даже поискать сообщения в районе 24 числа) начисляли 7 рабочих дней. Попробуйте проверить КБ сегодня около 21.30 (это ориентировочно, может быть +/- 20 минут [чаще +]).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:02

  klug написав:Підкажіть, як отримати декларацію ФОП у такому вигляді, щоб її банка прийняла як документ? З податковою спілкуюся лише у електронному вигляді. Потрібно замовити копію, чи якусь довідку, чи потрібно лише подавати особисто, щоб вони зробили відмітку? Банка лише каже, що роздруківка з кабінету не підійде, я що і як правильно замовити вони скерувати не можуть.

Как именно в тасе не подскажу, но обычно хватает распечатки пдф-ки деки из кабинета + квитанция #2.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:30

Re: ТАСКОМБАНК

  miltador написав:Як регулярно можна просити про кредитний ліміт?
Вроде как, раз в месяц. Заявку можна подавать через Контакт-центр. Опять же набор вопросов стандартный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:30

  klug написав:
  clientage написав:ПС. Кстати, а де ОфПред? У меня принципиальный вопрос. Почему в этот уикенд НЕ работал на прием СЭП у Таси, который 7/23?! Я буду жаловаться в НБУ

Хіба ТАСя заявляла участь?

Тут же как получается, кто не заявлял, тот и динозавр, и должен вымереть.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:53

Дякую всім за відповіді. Буду пробувати отримати ліміт в наступному місяці.
  Amid написав:miltador
Валютообмен и 1% кКБ чистыми за свои.

Я так розумію для валютообміну потрібно відкрити валютну картку і тоді в касі знімати за 15 грн?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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