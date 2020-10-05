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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:36
ingtrans
В конце августа (можно даже поискать сообщения в районе 24 числа) начисляли 7 рабочих дней. Попробуйте проверить КБ сегодня около 21.30 (это ориентировочно, может быть +/- 20 минут [чаще +]).
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:02
klug написав:
Підкажіть, як отримати декларацію ФОП у такому вигляді, щоб її банка прийняла як документ? З податковою спілкуюся лише у електронному вигляді. Потрібно замовити копію, чи якусь довідку, чи потрібно лише подавати особисто, щоб вони зробили відмітку? Банка лише каже, що роздруківка з кабінету не підійде, я що і як правильно замовити вони скерувати не можуть.
Как именно в тасе не подскажу, но обычно хватает распечатки пдф-ки деки из кабинета + квитанция #2.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:30
miltador написав:
Як регулярно можна просити про кредитний ліміт?
Вроде как, раз в месяц. Заявку можна подавать через Контакт-центр. Опять же набор вопросов стандартный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:53
Дякую всім за відповіді. Буду пробувати отримати ліміт в наступному місяці.
Amid написав:miltador
Валютообмен и 1% кКБ чистыми за свои.
Я так розумію для валютообміну потрібно відкрити валютну картку і тоді в касі знімати за 15 грн?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: Вів 06 жов, 2020 00:29
miltador написав:
Дякую всім за відповіді. Буду пробувати отримати ліміт в наступному місяці.
Amid написав:miltador
Валютообмен и 1% кКБ чистыми за свои.
Я так розумію для валютообміну потрібно відкрити валютну картку і тоді в касі знімати за 15 грн?
На ощад та знімайте в касі на здоров'я без 15 грн. через добу.
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rollo
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:26
anis написав:
Яша написав:напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
Чистыми, в конце квартала не забыть вввести, а так хоть каждый день.
Вы всё перепутали..В5-777 грязями,625 чистых.
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Митяйка
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:56
Митяйка написав: anis написав:
Яша написав:напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
Чистыми, в конце квартала не забыть вввести, а так хоть каждый день.
Вы всё перепутали..В5-777 грязями,625 чистых.
Це мабудь ви просто не зрозуміли про що йшла мова. Тася декларує що платить по б5 1 або 2% кешбеку ЧИСТИМИ від суми операції. При цьому зазначається, що гранична сума для виведення коштів 777 грн. брудними. Але платить тася чистими від суми операції. У той час як більшість інших банків (Альфа, Моня, А-банк та ін.) зазначають відсоток кешбека - брудними.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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