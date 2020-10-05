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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3555355635573558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:20

  Кассандра написав:Зря я-таки тасю пожурила на выходных, хоть и чувствовала что надо подождать понедельника. Позвонил сын и сказал, что пришла смс о поднятии кл. Налили, то что просил. Так что схема повышения кл оказалась рабочей как ни странно. Так что дерзайте коллеги! :wink:

Карту перед зверненням виводили в 0?
KVV
 
Повідомлень: 543
З нами з: 29.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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  #<1 ... 3555355635573558
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