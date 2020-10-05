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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:20
Кассандра написав:
Зря я-таки тасю пожурила на выходных, хоть и чувствовала что надо подождать понедельника. Позвонил сын и сказал, что пришла смс о поднятии кл. Налили, то что просил. Так что схема повышения кл оказалась рабочей как ни странно. Так что дерзайте коллеги!
Карту перед зверненням виводили в 0?
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