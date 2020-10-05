Карту перед зверненням виводили в 0?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:20
Карту перед зверненням виводили в 0?
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:37
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:43
Re: ТАСКОМБАНК
Spring, это общий лимит, который распространяется на Платівку, В5 й #PudraCard. Там программа сбережения одна на все карты.
У Weekend Card своя программа и лимит отдельный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:45
MASolomko
Спасибо. К сожалению, Викенд уже не оформляют
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:23
Прислали по Viber сообщение об обязательном минимальном платеже по Б5. Рекомендуют оплатить до 25.10.2020. В TAS2U светят уже новую дату 30.10.2020. В рассылке видимо текст забыли подкорректировать.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:30
velvet
Нет, там всё правильно. А для WC указана дата 20.10. Понимаете почему?
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:11
Re: ТАСКОМБАНК
Ничего не путал! Выше правильно пояснили уже
Оформи карту по ссылке и получи:
|